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國中會考逢雲林六房媽祖過爐 縣府發文要求降低音量

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
113年國中教育會考將於5月18、19日考試。圖為示意圖。本報資料照片
113年國中教育會考將於5月18、19日考試。圖為示意圖。本報資料照片

113年國中教育會考5月18、19日登場，今年雲林縣報名考生5524人，為歷年最少，因18日逢雲林六房媽祖過爐，縣府將發文相關單位降低音量。另因近日地震頻頻，考試時若進入地震、火災等緊急狀態並導致災害，採原地掩蔽最多延長考試時間20分鐘，若緊急疏散則研議重考、補考等措施。

今年雲林縣國中教育會考報名人數5524人，較去年減少350人為歷年最少，全縣設置8處考場，分別是斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工和北港高中，5月18日考科是社會、數學、國文、寫作；5月19日考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。

今年國中教育會考首日，適逢雲林六房媽祖過爐，預計18日上午6時發炮起駕，從虎尾過溪股溪埔仔廍紅壇過爐至斗南股烏瓦磘紅壇，雖與考場仍有段距離，但預計沿途將湧入數萬信徒。雲林縣府教育處副處長林慧蓉表示，縣府將發文請相關單位降低音量，避免影響考生，也提醒考生當天要計算交通時間，避免被耽擱影響考試。

近日地震頻傳，不少學生、家長都擔心考試時遇到地震怎麼辦？會不會影響考試權益？林慧蓉表示，全國試務會已做出指引，考試期間若遇地震、火災、空襲等重大事故，若未及災害，以繼續考試為原則，監試委員應維持試場秩序，若導致災害，由考場主任視情況決定是否有原地掩蔽或緊急疏散必要，並以廣播方式宣布。

若採原地掩蔽，當下停止作答，直到緊急狀態解除繼續考試，影響考生多少時間，就延後多少時間收卷，延長時間最多以該節考試結束後20分鐘為限。

若採緊急疏散處理，當下即停止作答，緊急狀態解除後，當節考試停止，由全國試務會召開會議，研議重考、補考或其他因應措施統一處理。

113年國中教育會考將於5月18、19日考試。圖為示意圖。本報資料照片
113年國中教育會考將於5月18、19日考試。圖為示意圖。本報資料照片

國中教育會考 地震 雲林

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