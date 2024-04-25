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台南光電全國第一 綠議員怒：為台灣犧牲卻背汙名「莫名其妙」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市議員李宗翰表示，提案要求市府暫停審查全市地面型太陽光電申請案，是希望揭開光電黑影負面形象，尤其是地方回饋金公開透明化。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市議員李宗翰表示，提案要求市府暫停審查全市地面型太陽光電申請案，是希望揭開光電黑影負面形象，尤其是地方回饋金公開透明化。記者吳淑玲／攝影

台南市太陽能光電裝置容量全台第一，卻造成負面形象，甚至有不當利益等傳聞不斷，民進黨市議員李宗翰上午在議會經發局業務報告及質詢時不滿表示，企業可以把配合國家綠能大聲說是光榮的事情，但只有台南講到太陽光電卻覺得很羞恥，台南為台灣犧牲卻背負汙名，真是莫名其妙；經發局長林榮川允諾檢討，太陽光電是綠電能源，是很正面的，會多加宣傳。

台南市議會2020年4月20日決議要求市府嚴格禁止審查台61線以西太陽光電申請案，台南市議會民進黨議員周嘉韋、李宗翰等日前擬提案要求市府暫停審查全市地面型太陽光電申請案，獲30名跨黨派議員連署。提案人周嘉韋表示，因市府經發局指仍將配合中央政策持續推動太陽光電，因此全案是否提到大會還要重新檢討。

周嘉韋說，提案是鑑於太陽能板的設置在台南已被謠傳有利益分配問題，造成市政動盪、民心惶惶，甚至被影射引起暴力威脅事件，讓綠電發展的初衷不復存在，僅剩黑影幢幢的負面形象，因此對於全市地面型太陽能板的設置均應暫停審查，待綠電政策能更進一步防止惡意牟利者後，再開啟審查。

李宗翰質詢時也不滿台南綠能背負汙名，問題出在市政府沒有做好正面宣導，台南綠電這麼多，是為台灣犧牲，「現在是繳稅繳台北，綠電買台南，還要罵台南」，真是莫名其妙。以後企業要買台南綠電就來台南設廠，不然就把總部移來，把稅金繳台南，如果不用綠電的人，就將冷氣電燈關起來， 他沒有收任何光電業者的錢，但還要背負罵名，是市府擔當不夠嗎？

李宗翰說，所有政策都會有弊端，應該認真處理，但做得好的地方也要發表出來，台南市為台灣犧牲這麼多，有全國第一的太陽能光電面板，尤其是供電給台積電等，但廠商總公司設在台北，購得的綠電在台南，缺電才想到台南很重要，不缺電就覺得台南種太陽光電是很次等的地方，如果沒有台南會有更多地方缺電。

林榮川說，綠能造成負面形象，社會觀感不好，但雲林、彰化和台南的設置量差不多，會多做宣導及說明扭轉綠能的形象，也不要讓民代背黑鍋；至於國土計畫法明年實施後，2公頃以上地面型太陽光電都要走分區變更，一個提案至少要2年，依目前的環境不只台南市，全國要走地面型太陽光電幾乎很少會通過；對於議會的提案市府的立場是尊重，但未來地面型太陽能光板都是大面積分區變更，審查會更嚴格。

經發局表示，台南市太陽能光電裝置容量全台第一，截至今年3月31日止，同意備案1萬2218件，備案容量4222MW，預估年發電量約54.38億度，約19.77座曾文水力發電廠年發電量，可供近155.2萬戶年家庭用電，年減碳量273.8萬噸，相當8417座台南公園減碳量，吸引投資金額逾2955億元。

民進黨台南市議員李宗翰（右）質詢經發局長林榮川，對於台南綠能是為台灣犧牲卻背負光電汙名。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市議員李宗翰（右）質詢經發局長林榮川，對於台南綠能是為台灣犧牲卻背負光電汙名。記者吳淑玲／攝影

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