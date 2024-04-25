蕭萬長故鄉嘉義市保安里長補選周末登場 4名候選人都無黨選戰平和

嘉義市7連霸的保安里長李憲桐2月間意外不幸辭世，依選罷法周末舉行補選，保安里是前副總統蕭萬長故鄉，候選人有抽籤1號蕭明章、2號林秀如、3號黃美足、4號林秀如等4人，4人都是無黨籍，藍綠白三黨都未提名候選人，無重點支持對象，四腳督選局少了政黨輔選競爭，選情平和。

保安里是全市里鄰調整前最大里，有逾8千選票，後來分成保安、保生、保福等3里，目前保安里有3172名選民，在西區各里排名第15，李憲桐連任7屆保安里長，20多年服務有口皆碑，熱心地方事務不落人後，2月間參加餐會後發生意外辭世，享壽74歲。

補選登記截止共4人完成登記，分別是前里長李憲桐夫人吳美珠、前前里長蕭良材兒子蕭明章、北興義警分隊長林國華（聖賢科技有限公司）女兒林秀如、鄰長黃美足等4人。

以保安里大小選舉結果分析， 政黨色彩不明顯，選人不選黨，本屆總統選舉結果綠大藍，這次里長補選，里內可見吳美珠、蕭明章競選旗幟、布條，吳美珠、蕭明章分別以接棒丈夫、父親服務里民參選，4人都提出建設發展保安里政見。

蕭萬長過去返鄉參選立委勝選，戶籍就在保安里；這次里長補選，4候選人主要靠與里民交情、社交關係、家族等關係拜票，國民黨、民進黨及民眾黨市黨部都表示，未提名候選人，也無重點輔選對象。