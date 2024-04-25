虎尾新科鎮長林嘉弘上任 拚公安立體停車場年底前啟用

雲林縣虎尾鎮新科鎮長林嘉弘今天走馬上任，就職典禮吸引里長、鎮代及大批民眾參加，不分區立委、國民黨組發會主委許宇甄代表黨主席朱立倫出席祝賀。林嘉弘提出建設虎尾擘畫藍圖，對於民眾關心的市區停車交通，他也強調將與縣府協調，期讓公安立體停車場趕在年底前啟用，紓解市區長年交通問題。

今天有大批民眾冒雨到場觀禮，交接儀式由雲林縣府秘書長曾元煌監交，新任鎮長林嘉弘從代理鎮長吳秀儀手中接過印信，正式上任。代表國民黨主席朱立倫出席的立委許宇甄表示，虎尾是雲林第2大鎮，人口逐年增加，有高鐵、大學，中科園區二期擴建計畫也獲中央點頭，未來虎尾在新鎮長帶領下，可望打造成為雲林的科技新城。

林嘉弘表示，虎尾發展目標不只是經濟，未來包括社福和生活將全面提升，他將致力「虎尾大耀進」推動中科虎尾園區升級擴大招商，並讓文創、農業、科技全面到位，帶動發展，尤其強化交通和水利公共基礎建設與治安，打造一個宜居安全的生活環境。

林嘉弘也提到，未來將開發閒置空間增設公托機構，讓每個虎尾小寶貝都能獲得好的照顧，減輕新手父母負擔，還有居民健康管理和疾病預防將納入社區服務重點，以預防代替治療，讓老老少少都健康。未來公所將建立更多溝通橋梁，讓政策貼近民意需求，「今天是責任的開始也是延續前鎮長丁學忠的進步新起點」，將與鎮民攜手把虎尾建設成快樂大家庭。