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虎尾新科鎮長林嘉弘上任 拚公安立體停車場年底前啟用

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾鎮新科鎮長林嘉弘今天宣誓就職。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮新科鎮長林嘉弘今天宣誓就職。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮新科鎮長林嘉弘今天走馬上任，就職典禮吸引里長、鎮代及大批民眾參加，不分區立委、國民黨組發會主委許宇甄代表黨主席朱立倫出席祝賀。林嘉弘提出建設虎尾擘畫藍圖，對於民眾關心的市區停車交通，他也強調將與縣府協調，期讓公安立體停車場趕在年底前啟用，紓解市區長年交通問題。

今天有大批民眾冒雨到場觀禮，交接儀式由雲林縣府秘書長曾元煌監交，新任鎮長林嘉弘從代理鎮長吳秀儀手中接過印信，正式上任。代表國民黨主席朱立倫出席的立委許宇甄表示，虎尾是雲林第2大鎮，人口逐年增加，有高鐵、大學，中科園區二期擴建計畫也獲中央點頭，未來虎尾在新鎮長帶領下，可望打造成為雲林的科技新城。

林嘉弘表示，虎尾發展目標不只是經濟，未來包括社福和生活將全面提升，他將致力「虎尾大耀進」推動中科虎尾園區升級擴大招商，並讓文創、農業、科技全面到位，帶動發展，尤其強化交通和水利公共基礎建設與治安，打造一個宜居安全的生活環境。

林嘉弘也提到，未來將開發閒置空間增設公托機構，讓每個虎尾小寶貝都能獲得好的照顧，減輕新手父母負擔，還有居民健康管理和疾病預防將納入社區服務重點，以預防代替治療，讓老老少少都健康。未來公所將建立更多溝通橋梁，讓政策貼近民意需求，「今天是責任的開始也是延續前鎮長丁學忠的進步新起點」，將與鎮民攜手把虎尾建設成快樂大家庭。

被問及鎮民最關心的市區交通，林嘉弘說，位在市中心的立體停車場已接近完工，可提供300多個停車位供鎮民和遊客使用，將與縣府協調趕在年底前啟用，同時也積極試辦路邊停車格，解決市區停車困難問題。

虎尾鎮新科鎮長林嘉弘今天走馬上任，地方各界前往觀禮祝賀。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮新科鎮長林嘉弘今天走馬上任，地方各界前往觀禮祝賀。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮新科鎮長林嘉弘今天走馬上任，地方各界前往觀禮。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮新科鎮長林嘉弘今天走馬上任，地方各界前往觀禮。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮新科鎮長林嘉弘（右二）今天走馬上任，立委也是國民黨組發會主委許宇甄（左二）代表主席朱立倫到場祝賀。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮新科鎮長林嘉弘（右二）今天走馬上任，立委也是國民黨組發會主委許宇甄（左二）代表主席朱立倫到場祝賀。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮新科鎮長林嘉弘（右）從代理鎮長吳秀儀（左）手中接過印信，由縣府秘書長曾元煌（中）監交。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮新科鎮長林嘉弘（右）從代理鎮長吳秀儀（左）手中接過印信，由縣府秘書長曾元煌（中）監交。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮新科鎮長林嘉弘今天就職並說明未來建設虎尾藍圖。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮新科鎮長林嘉弘今天就職並說明未來建設虎尾藍圖。記者蔡維斌／攝影

朱立倫 林嘉弘 雲林

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