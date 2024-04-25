快訊

被控強碰模特兒私處 「蔡依林恩師」張勝豐火大：出來對質

軍備結合AI無敵？美最先進科技 為何在俄烏戰踢鐵板

涉賭博、地下匯兌洗錢217億…八八會館負責人郭哲敏5000萬交保 戴電子腳鐐監控行蹤

嘉市春季最大藝術盛會 「走走春生活實驗節」周末開幕

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」周休在大溪社區開幕，市長黃敏惠昨晚為活動開箱點燈，與居民沉浸農村春季獨特魅力。圖／嘉市府提供
嘉市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」周休在大溪社區開幕，市長黃敏惠昨晚為活動開箱點燈，與居民沉浸農村春季獨特魅力。圖／嘉市府提供

嘉義市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」，去年在圓林仔社區舉辦，短短3日湧入超過1萬人次觀賞。今年活動27、28日周末在大溪社區開幕，市長黃敏惠昨晚為活動開箱點燈，與居民造訪集結科技藝術、市集表演、工作坊等元素春日盛會，沉浸農村春季獨特魅力。

今年「走走春生活實驗節」邀請六組獨特風格創作者，將大溪社區元素融入裝置展品。從百年八井到稻田，從候鳥到水環境教育園區，每個元素成為他們創作靈感來源，建設處長田長沛說，大型戶外裝置藝術是活動亮點。從昆蟲動態燈飾到榕樹多色線條結構，從遊樂場水管蟲蟲到仿生動物軀幹，每件作品帶給大家耳目一新感受，27日開幕到5月12日下午3點半至晚間開放參觀。

為了永續發展實踐生活，活動結束後帆布背板、廣告看板，都會重新裁切製成「環保購物袋」分送民眾，減少塑膠袋使用，舞台木棧板及水管裝置藝術可循環再使用，展區擴增實境技術AR應用在展品，將地方特色轉化成AR動畫、地圖、濾鏡，讓民眾透過數位互動內容，感受大溪社區魅力。

黃敏惠說，延續去年「走走春生活實驗節」好評，今年選擇大溪社區，感謝大溪厝里長與里民支持，藉大型活動與農村社區場域結合，為社區引入人潮，宣傳文化特色與產業，辦市集、表演、工作坊開啟民眾對嘉義生活圈不同想像，創造嘉市夜間經濟。

27、28日開幕邀請台灣樂壇知名音樂人和當地傑出表演團隊，包括R&B新世代代表人物Linion、知名偶像歌手呂植宇、音樂組合好樂團、獲金曲獎肯定團體「張三李四」主唱O.J，以及今年榮獲演出團隊小事製作與白晝之夜等團隊，活動結合大溪社區特色，舉辦實驗工作坊，從米菓手作到晶蔟寶石皂，從艾草薰香DIY到親子互動，報名網址https://forms.gle/ tGvDLx88jccu98qk7

嘉市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」周休在大溪社區開幕，市長黃敏惠昨晚為活動開箱點燈，與居民沉浸農村春季獨特魅力。圖／嘉市府提供
嘉市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」周休在大溪社區開幕，市長黃敏惠昨晚為活動開箱點燈，與居民沉浸農村春季獨特魅力。圖／嘉市府提供
嘉市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」周休在大溪社區開幕，市長黃敏惠昨晚為活動開箱點燈，與居民沉浸農村春季獨特魅力。圖／嘉市府提供
嘉市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」周休在大溪社區開幕，市長黃敏惠昨晚為活動開箱點燈，與居民沉浸農村春季獨特魅力。圖／嘉市府提供
嘉市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」周休在大溪社區開幕，市長黃敏惠昨晚為活動開箱點燈，與居民沉浸農村春季獨特魅力。圖／嘉市府提供
嘉市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」周休在大溪社區開幕，市長黃敏惠昨晚為活動開箱點燈，與居民沉浸農村春季獨特魅力。圖／嘉市府提供
嘉市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」周休在大溪社區開幕，市長黃敏惠昨晚為活動開箱點燈，與居民沉浸農村春季獨特魅力。圖／嘉市府提供
嘉市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」周休在大溪社區開幕，市長黃敏惠昨晚為活動開箱點燈，與居民沉浸農村春季獨特魅力。圖／嘉市府提供
嘉市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」周休在大溪社區開幕，市長黃敏惠昨晚為活動開箱點燈，與居民沉浸農村春季獨特魅力。圖／嘉市府提供
嘉市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」周休在大溪社區開幕，市長黃敏惠昨晚為活動開箱點燈，與居民沉浸農村春季獨特魅力。圖／嘉市府提供
嘉市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」周休在大溪社區開幕，市長黃敏惠昨晚為活動開箱點燈，與居民沉浸農村春季獨特魅力。圖／嘉市府提供
嘉市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」周休在大溪社區開幕，市長黃敏惠昨晚為活動開箱點燈，與居民沉浸農村春季獨特魅力。圖／嘉市府提供
嘉市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」周休在大溪社區開幕，市長黃敏惠昨晚為活動開箱點燈，與居民沉浸農村春季獨特魅力。圖／嘉市府提供
嘉市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」周休在大溪社區開幕，市長黃敏惠昨晚為活動開箱點燈，與居民沉浸農村春季獨特魅力。圖／嘉市府提供
嘉市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」周休在大溪社區開幕，市長黃敏惠昨晚為活動開箱點燈，與居民沉浸農村春季獨特魅力。圖／嘉市府提供
嘉市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」周休在大溪社區開幕，市長黃敏惠昨晚為活動開箱點燈，與居民沉浸農村春季獨特魅力。圖／嘉市府提供

嘉義 團隊

延伸閱讀

影／嘉市通港橋改建汛期前竣工 打通中央排水任督二脈

董至成錄影遭木板砸頭 嚇壞嘉義市長黃敏惠

參訪韌性城市荷蘭鹿特丹 黃敏惠勉團隊借鏡發揮創意

「嘉義101」試營運 黃敏惠搶先開箱空中步道、總統套房

相關新聞

台南綠能園區環評遭駁回 捷運藍線過關

為推動綠能產業發展，台南市政府欲推動「台南市綠能產業園區」計畫，先前經過4次環評初審，第4次結論甚至建議不應開發，環境部...

嘉市通港橋改建竣工 通洪力增85％

嘉義市北港路為通往國道一號嘉義交流道要道，但其中通港橋的橋長小於底下中央排水渠道寬度，造成排水瓶頸，市府爭取中央補助耗資...

嘉縣府會廣場擬整建 拆鐘樓再議

嘉義縣縣治特區受科學園區、高鐵站拉抬房市，生活機能受關注，其中縣府西側的府會廣場有座20多年歷史鐘樓，報時功能已損壞，縣...

雲林林內續推鳳梨五穀粽 二崙西瓜節5月4日呷免錢

中國大陸3年前禁止台灣鳳梨輸入，果農紛紛減種，產地之一雲林林內鄉也減少50公頃，目前進入產季，林內農會為行銷鳳梨，續推鳳...

南市蚵棚區禁漁 討海人無法生存

台南每年10月到隔年6月淺海牡蠣養殖期間，禁止小型籠具漁船、刺網漁船在距岸1.5浬內海域作業，昨天有灣裡、喜樹、鯤鯓、安...

台南綠能產業園區環評大會駁回不應開發 市府：尊重但不會放棄

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第12次會議，審查「台南市綠能產業園區環境影響說明書」先前經過4次環評初審，第4次結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。