嘉市春季最大藝術盛會 「走走春生活實驗節」周末開幕

嘉義市春季最大型藝術盛會「走走春生活實驗節」，去年在圓林仔社區舉辦，短短3日湧入超過1萬人次觀賞。今年活動27、28日周末在大溪社區開幕，市長黃敏惠昨晚為活動開箱點燈，與居民造訪集結科技藝術、市集表演、工作坊等元素春日盛會，沉浸農村春季獨特魅力。

今年「走走春生活實驗節」邀請六組獨特風格創作者，將大溪社區元素融入裝置展品。從百年八井到稻田，從候鳥到水環境教育園區，每個元素成為他們創作靈感來源，建設處長田長沛說，大型戶外裝置藝術是活動亮點。從昆蟲動態燈飾到榕樹多色線條結構，從遊樂場水管蟲蟲到仿生動物軀幹，每件作品帶給大家耳目一新感受，27日開幕到5月12日下午3點半至晚間開放參觀。

為了永續發展實踐生活，活動結束後帆布背板、廣告看板，都會重新裁切製成「環保購物袋」分送民眾，減少塑膠袋使用，舞台木棧板及水管裝置藝術可循環再使用，展區擴增實境技術AR應用在展品，將地方特色轉化成AR動畫、地圖、濾鏡，讓民眾透過數位互動內容，感受大溪社區魅力。

黃敏惠說，延續去年「走走春生活實驗節」好評，今年選擇大溪社區，感謝大溪厝里長與里民支持，藉大型活動與農村社區場域結合，為社區引入人潮，宣傳文化特色與產業，辦市集、表演、工作坊開啟民眾對嘉義生活圈不同想像，創造嘉市夜間經濟。