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雲林林內續推鳳梨五穀粽 二崙西瓜節5月4日呷免錢

聯合報／ 記者陳雅玲陳苡葳／雲林報導
雲林林內鄉農會續推出鳳梨五穀粽，縣長張麗善（左三）昨體驗包粽。記者陳雅玲／攝影
雲林林內鄉農會續推出鳳梨五穀粽，縣長張麗善（左三）昨體驗包粽。記者陳雅玲／攝影

中國大陸3年前禁止台灣鳳梨輸入，果農紛紛減種，產地之一雲林林內鄉也減少50公頃，目前進入產季，林內農會為行銷鳳梨，續推鳳梨五穀粽，下月1日開放預訂。另，二崙鄉是雲林西瓜故鄉，公所下月4日在自強果菜市場辦西瓜節，將準備1萬台斤西瓜供免費大快朵頤。

農糧署最新產銷預測今年2至7月鳳梨收穫面積6926公頃，對比2021年7819公頃，減少逾1成。林內鄉農會總幹事黃國洲說，目前產地批發價每公斤約30元至35元，比近年同期每公斤10元高，除因種植意願降，農民也紛紛錯開種植時間，避免集中上市影響價格。

林內農會多年前將鳳梨、鄉內盛產的芋頭入粽，推出鳳梨五穀粽，每顆重達200公克，頗受喜愛，去年原預計賣2萬顆，訂購竟高達3.6萬顆。縣長張麗善昨到農會體驗包粽，大讚鳳梨減少肉粽油膩感，籲消費者支持；黃國洲說，食材等成本上漲，今年每顆調漲5元變1顆60元，限量5萬顆，訂購可洽（05）5892002。

另，二崙鄉栽種面積達600公頃，居全國前3名，鄉長鍾東榮說，今年產量預估提升1至2成，甜度平均13度以上，產地價格部分，小果目前每台斤11至12元，大果則約14至15元。二崙西瓜節除既有農特產品展售會、西瓜秤重比賽，首度增加西瓜果雕藝術展、西瓜料理秀、拍賣秀，協助農友推廣並媒合洽購。

張麗善 芋頭 西瓜 農會 農糧署 鳳梨

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