南市蚵棚區禁漁 討海人無法生存

台南每年10月到隔年6月淺海牡蠣養殖期間，禁止小型籠具漁船、刺網漁船在距岸1.5浬內海域作業，昨天有灣裡、喜樹、鯤鯓、安平、四草、土城仔等沿海舢舨漁筏的漁民到市府陳情要求開放，高呼「1年禁止9個月捕漁，無法生存」；議員也質詢要求盡速讓漁民出海作業，避免事態過大。市府表示，會與養蚵者、漁民協調出雙贏方式。

據了解，台南沿海一帶是重要蚵棚區，棚架下方魚類生態資源豐富，也是刺網及籠具漁民喜愛的漁場，但以往常發生刺網繩與棚架錨定繩糾纏，養蚵者懷疑是漁民割斷繩索毀損蚵棚。

農業局漁港所長張順得說，去年12月4日至今年3月3日試辦「台南市海域開放小型漁船經營刺網及籠具作業試辦計畫」，試辦期間仍有養蚵漁民通報，有86棚蚵棚被割錨定繩而流失，蚵農抗議損失慘重，引發漁業糾紛問題，試辦期滿後加強管理巡查21次，沒入未署名籠具7批，並加強勸導違規捕魚。

數十名漁民在市議員李啟維陪同下到市府陳情，漁民憤慨說，政府禁止出海作業不合理也不合法，「只能7、8、9月颱風天出海，是要漁民的命嗎？」他們是小型船筏，但規定1.5海里等於2.7公里以外才能作業，愈外面風浪愈大，對小型船筏相對危險。

有漁民也不滿說，蚵棚損壞在沒有任何證據之下，就禁止漁民在該區作業，實在不公平。

李啟維質詢說，政府一味禁止漁民出海作業，不但不能解決問題，還會製造更多問題，因漁民大家都要生活，政府應要有更好管理配套。

農業局指出，針對是否恢復試辦開放未滿5噸籠具漁船、刺網漁船在牡蠣養殖期間近海作業，或有條件試辦、不再試辦，會彙集籠具、刺網漁業及牡蠣養殖漁民等各方意見，再行研議，但目前違規在禁漁區海域內作業，可依漁業法開罰3萬到15萬元不等罰鍰。