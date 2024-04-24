快訊

雨區再擴大！15縣市大雨特報 民眾慎防雷擊強陣風

亂竄畫面曝！英騎兵團馬匹倫敦街頭暴衝染血 傳士兵墜馬至少4傷

彰化3姊弟遭無照翁撞飛！姊姊會笑了 妹妹插管昏迷指數仍是3

周大觀讀出希望中心捐書198冊 與大林圖書館締結姊妹圖書館

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
周大觀讀出希望中心今天與大林鎮立圖書館締結姊妹圖書館。記者黃于凡／攝影
周大觀讀出希望中心今天與大林鎮立圖書館締結姊妹圖書館。記者黃于凡／攝影

周大觀讀出希望中心今天與嘉義縣大林鎮立圖書館締結姊妹圖書館，主任金馨梅、鎮長許有疆攜手簽約，鼓勵孩子離開手機，走進圖書館，在書本中看見廣大世界，全球熱愛生命獎章得主周以嘉演奏薩克斯風「海闊天空」，以樂聲振奮人心，鼓勵大家正向積極面對人生。

周大觀文教基金會創辦人周進華、南華大學副校長林辰璋、雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮、大林鎮民代表會主席謝明瑞見證簽約。全球熱愛生命獎章得主大林鎮公所課員陳美坊也分享從閱讀中獲得勇氣經驗，盼在閱讀風氣逐漸被3C取代的現在，大家有多一點閱讀機會。

許有疆說，大林鎮立圖書館正在規畫新建工程，預計今年就能將硬體翻新，營造全新閱讀空間，也與周大觀讀出希望中心合作，獲贈勵志書籍一套98冊、嘉義生命之光陳美坊「半杯水．三個夢」100冊，充實館藏，盼鼓勵更多人走進圖書館，發揮公私協力共好效益。

周進華表示，每當翻開任何一本書，就開啟了一道通往世界的大門，為鼓勵偏鄉孩子少滑手機多閱讀，在屏東縣大鵬灣創辦全球第一個走讀驛站「周大觀讀出希望中心」，目前累積與79國偏鄉圖書館締結姊妹圖書館，將持續締結更多姊妹圖書館。

周大觀讀出希望中心今天與大林鎮立圖書館締結姊妹圖書館，全球熱愛生命獎章得主、大林鎮公所職員陳美坊分享閱讀獲得勇氣。記者黃于凡／攝影
周大觀讀出希望中心今天與大林鎮立圖書館締結姊妹圖書館，全球熱愛生命獎章得主、大林鎮公所職員陳美坊分享閱讀獲得勇氣。記者黃于凡／攝影
周大觀讀出希望中心今天與大林鎮立圖書館締結姊妹圖書館，全球熱愛生命獎章得主周以嘉演奏薩克斯風激勵人心。記者黃于凡／攝影
周大觀讀出希望中心今天與大林鎮立圖書館締結姊妹圖書館，全球熱愛生命獎章得主周以嘉演奏薩克斯風激勵人心。記者黃于凡／攝影
周大觀讀出希望中心今天與大林鎮立圖書館締結姊妹圖書館，全球熱愛生命獎章得主周以嘉（左一）演奏薩克斯風激勵人心。記者黃于凡／攝影
周大觀讀出希望中心今天與大林鎮立圖書館締結姊妹圖書館，全球熱愛生命獎章得主周以嘉（左一）演奏薩克斯風激勵人心。記者黃于凡／攝影

全球熱愛生命獎章 嘉義 圖書館

延伸閱讀

花格格故事劇團六月演出 說汐止金龍湖在地傳奇

首爾露天圖書館回歸 增設夏季夜間開放時間「開放至11月」

新竹市圖書總館最新進度曝光！預計2026年完工

新北市旅遊團嘉義旅行疑食物中毒 25人赴大林慈濟醫治

相關新聞

台南首條捷運重大進展！第一期藍線環評通過拚2031通車

台南捷運第一期藍線繼年初環評小組及3月21日交通部審查通過綜合規畫後，今天環境部第12次環評大會台南市府說明計畫的環境影...

嘉縣將砸6千萬整建府會廣場 最美鐘塔恐遭拆挨轟草率

嘉義縣政府擬斥資6千萬元整建府會廣場，將拆除20多年歷史歐式鐘樓，打造全新「府會之心」地景，引發議員今天在臨時會反對，認...

台南綠能產業園區環評大會駁回不應開發 市府：尊重但不會放棄

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第12次會議，審查「台南市綠能產業園區環境影響說明書」先前經過4次環評初審，第4次結...

「台南綠能園區不該規畫蓋在森林上」環團促黃偉哲回頭

「尊重環評初審結論，綠能園區不應該開發！」環團24日到環境部高呼口號，痛斥台南綠能園區不該規畫蓋在森林上，破壞珍貴生態。甜心有機牧場場長徐紫珊指出，環評委員已經建議該園區「不應開發」，但台南市政府忽略環評專業，仍想強硬進行開發。

南市後壁等3處數位機會中心今揭牌 共計12中心居全台之冠

台南市政府教育局今辦理後壁區菁寮國小、下營區下營國小、西港區西港國中「數位機會中心」聯合揭牌儀式，透過數位機會中心設立，...

影／嘉市通港橋改建汛期前竣工 打通中央排水任督二脈

嘉義市跨越北港路的通港橋改建趕在汛期前完工，下午市府封路舉辦竣工慶祝典禮，碰上滂沱大雨，市長黃敏惠與來賓開心見證打通中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。