周大觀讀出希望中心捐書198冊 與大林圖書館締結姊妹圖書館

周大觀讀出希望中心今天與嘉義縣大林鎮立圖書館締結姊妹圖書館，主任金馨梅、鎮長許有疆攜手簽約，鼓勵孩子離開手機，走進圖書館，在書本中看見廣大世界，全球熱愛生命獎章得主周以嘉演奏薩克斯風「海闊天空」，以樂聲振奮人心，鼓勵大家正向積極面對人生。

周大觀文教基金會創辦人周進華、南華大學副校長林辰璋、雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮、大林鎮民代表會主席謝明瑞見證簽約。全球熱愛生命獎章得主大林鎮公所課員陳美坊也分享從閱讀中獲得勇氣經驗，盼在閱讀風氣逐漸被3C取代的現在，大家有多一點閱讀機會。

許有疆說，大林鎮立圖書館正在規畫新建工程，預計今年就能將硬體翻新，營造全新閱讀空間，也與周大觀讀出希望中心合作，獲贈勵志書籍一套98冊、嘉義生命之光陳美坊「半杯水．三個夢」100冊，充實館藏，盼鼓勵更多人走進圖書館，發揮公私協力共好效益。