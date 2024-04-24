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台南推產地品牌標章 助北門蘆竹溝養蚵產業轉型

中央社／ 台南24日電

台南市北門區蘆竹溝漁港牡蠣養殖產業近年發展興盛，市府與返鄉奮鬥新生代蚵農共同推動「台南蚵產地品牌標章」，搭配特色商品拓展行銷通路，為牡蠣產業再次迎來藍海曙光。

台南市政府農業局長李建裕今天表示，台南牡蠣年產量約2000公噸，產值約新台幣3億元，街頭蚵嗲、蚵仔煎等小吃林立，擁有龐大內需市場。但近年受低價進口牡蠣衝擊、極端氣候影響，本土牡蠣產量逐年下降，公部門積極推動剖蚵、養蚵場域設備改善計畫。

李建裕說，市府推出「台南蚵產地品牌標章」，提供消費者優質、安全國產牡蠣食材選擇，打造台南高品質鮮蚵品牌形象，拓展行銷通路以區隔市場，要為台南蚵產業再次迎來藍海曙光。

他說，已有業者研發傳統節慶限定美味「蚵仔碗粿」，使用在地台南蚵、紅蔥頭製作，香氣撲鼻；還有「酥炸潮間帶蚵仔佐芥末醬鑲鹹菜漢堡」，用當季肥美酥炸鮮蚵，加上清脆爽口的生菜及秘製醬料，是許多遊客喜愛美食。

台南市蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會理事長邱永仁表示，傳統牡蠣養殖營銷管道多是由盤商統一收購，價格決定權在盤商，蚵農一整年獲得利潤不高，台南蚵產地品牌標章，讓牡蠣養殖業者看見產業轉型的契機。

邱永仁說，「台南蚵」不只是代表產地品牌的標章，更是蘆竹溝北漂遊子返鄉車票，希望從牡蠣開始，開創家鄉多元產業鏈，讓更多青年能在蘆竹溝落地生根，重新找回歸屬感，帶領蘆竹溝養蚵產業邁向永續未來。

台南 品牌 牡蠣

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