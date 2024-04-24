嘉縣將砸6千萬整建府會廣場 最美鐘塔恐遭拆挨轟草率

嘉義縣政府擬斥資6千萬元整建府會廣場，將拆除20多年歷史歐式鐘樓，打造全新「府會之心」地景，引發議員今天在臨時會反對，認為鐘樓具縣市分治歷史意義，也是縣治特區最有美感建築，應可融入規畫並保留。建設處指出，將由台灣設計研究院設計規畫。

建設處長郭良江說，已向中央爭取經費做整體規畫，由台灣設計研究院重新設計，將打造全新府會之心地景，工程經費擬由縣款支應6千萬元，進行景觀工程及外廊道整修工程，廣場鐘樓早年是機械式時鐘，後來改為電子鐘也毀損，失去報時功能將拆除。

嘉義縣府會之心景觀再造工程，景觀工程包括拆除及整備、重設鋪面、管線及照明設備、排水設施、景觀設施、指標系統及植栽；外廊道整修工程包括冷氣機美化、外牆修補、外廊天花板修繕、記者會場地鐵件，也會改善鋁門窗隔音。

無黨籍議員何子凡說，嘉義縣財政收入有限，許多建設需仰賴中央補助，竟要斥資6千萬元，去整建一個廣場，還急著把縣治特區最美鐘樓拆除，當年縣府遷址太保、議會遷址朴子，同時改制縣轄市，是府會中軸線的定位鐘塔，不應草率拆除。

國民黨議員詹琬蓁說，府會之心景觀再造工程沒有迫切需求，許多基礎建設要做都說沒有錢，卻要用6千萬元縣款改造廣場景觀，哪時有錢可以做這些百姓沒有迫切需求的建設，希望分清楚輕重緩急，先提出規畫案再討論。

國民黨議員吳思蓉說，府會廣場鐘塔使用年限未到，建築物主體結構完整，並不是非拆不可，可把景觀工程應納入既有鐘樓，再規畫周邊設施，反對將鐘樓拆除，且不應每屆縣長都大撒幣，換個縣長就要重新花錢做公共工程。