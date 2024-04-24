影／嘉市通港橋改建汛期前竣工 打通中央排水任督二脈

嘉義市跨越北港路的通港橋改建趕在汛期前完工，下午市府封路舉辦竣工慶祝典禮，碰上滂沱大雨，市長黃敏惠與來賓開心見證打通中央區域排水任督二脈、提升防洪韌性歷史時刻，中央排水集水區橫跨東西區，是最重要區域排水系統，市府向中央爭取補助加配合款共1億2653萬元，通港橋改建經近1年半施工完工，改善市區積淹水。

工務處長蘇文崎述說施工艱辛，中央排水通港橋因橋長小於渠道寬度，造成渠道束縮通洪瓶頸，改建工程2022年11月4日開工，碰上俄烏戰爭營建漲價流標，向水利署爭取7753萬元，議會支持編自籌款4900萬元，合計1億2653萬元啟動，又工程位在聯外車流量大北港路，為降低交通衝擊，工程採2階段半半施工較長工期，工區上方有高壓電纜，橋下有多達13個管線單位，施工難度高。

黃敏惠與議長陳姿妏及多位議員、蘇文崎及多位里長，共同啟動通港橋改建前後圖片捲軸對照，開心慶祝。黃敏惠感謝施工團隊辛勞及管線單位配合，施工期間居民、商家及用路人體諒，中央地方合作，通港橋改建克服重重困難趕在汛期前完工；她以考察歐洲心得表示，台灣與荷蘭背景不同，有不同風景故事，都因應極端氣候打造韌性城市，通港橋與番仔溝橋改善完工，提升防洪韌性，改善市區積淹水。

工務處說，中央排水以前有番仔溝橋及通港橋渠道束縮瓶頸段，導致排水通洪能力降低，常短延時強降雨致排水近乎滿水位，造成上游周邊雨水下水道及側溝雨水無法排入，使得垂楊路兩側精華地區積淹水，先後完成番仔溝橋、通港橋改建，改善通洪瓶頸，打通中央排水任督二脈，大幅增加排水渠道85%通洪能力，改善上游垂楊路兩側精華區積淹水。