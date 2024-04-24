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「台南綠能園區不該規畫蓋在森林上」環團促黃偉哲回頭

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
環團24日到環境部高呼口號，「尊重環評初審結論，綠能園區不應該發！」痛斥台南綠能園區不該規畫蓋在森林上。圖／台灣醒報記者簡嘉佑攝影
環團24日到環境部高呼口號，「尊重環評初審結論，綠能園區不應該發！」痛斥台南綠能園區不該規畫蓋在森林上。圖／台灣醒報記者簡嘉佑攝影

「尊重環評初審結論，綠能園區不應該開發！」環團24日到環境部高呼口號，痛斥台南綠能園區不該規畫蓋在森林上，破壞珍貴生態。甜心有機牧場場長徐紫珊指出，環評委員已經建議該園區「不應開發」，但台南市政府忽略環評專業，仍想強硬進行開發。

「台南市綠能產業區」開發案選址於台南市仁德區，環團擔憂此舉將會恐毀壞森林，汙染有機農地。該園區今年二月歷經兩小時的環評會議，環評委員當時判斷本案對自然環境及生態「有顯著不利之影響」，建議「不應開發」，但台南市政府表示，將提出申訴及補充資料，爭取環評大會委員支持。

批市長不願撤案

環團24日於環境部抗議，盼台南市政府收回申訴的成命。森林城市協會理事長莊傑任表示，產業園區生態調查共發現該區棲息著許多動種，其5種特有種、19種特有亞種，8種是二級保育類，2種三級保育類，包含環頸雉、畫眉、鳳頭蒼、大冠鳩、紅隼、黑翅鳶與彩鷸等重要的保育類動物。

甜心有機牧場場長徐紫珊表示，本案環評環評初審結論建議「不應開發」，但台南市長黄偉哲卻不願主動撤案，堅持向環評大會提出申訴，藐視環評委員專業的建議，也忽略開發對有機農地、周邊社區淹水的影響。

保育環境難複製

針對2月的環評結果，台南市經發局長林榮川曾強調：「我們將全數通過區內保存以及區外移植方式，同時我們也認養沙崙農場146耕地15公頃土地作為區外移植、強化生態補償跟營造生態棲地等，未來預估可增加6000個工作機會，吸引110億的投資金額，也會創造每年220億產值。」

台灣樹人會秘書長潘翰疆24日於記者會痛批，這片森林有18707棵大樹，當初目的是環保營林與生態造林，現在台南市政府宣稱要把這些樹都移植，但森林不是只有喬木，包括464種不同的藤本、灌木、草本的豐富森林生態系根無法移植。

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環團 環評 黃偉哲

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