台南首條捷運重大進展！第一期藍線環評通過拚2031通車

台南捷運第一期藍線繼年初環評小組及3月21日交通部審查通過綜合規畫後，今天環境部第12次環評大會台南市府說明計畫的環境影響及減輕措施，並承諾相關環境保護對策後，獲環境部委員會認同審查通過且無須辦理第二階段環評。

市長黃偉哲表示，第一期藍線是台南市首條捷運計畫，感謝環境部、交通部及中央各單位的協助與支持，後續將請交通局持續努力，讓行政院盡快核定綜合規畫，持續朝向2026年底前動工、2031年完工通車目標邁進。將扮演連接台鐵、捷運藍延線、紅線與綠線，及串聯府城生活圈、沙崙綠能科學城及台南科學園區三都心的重要骨幹，

交通局長王銘德說，捷運第一期藍線計畫行經永康區中華路、東區中華東路、東門路及仁德區中山路等人口密集區域，全長約8.39公里，共設置10座高架車站及1座維修機廠，系統採高架跨座式單軌系統。

感謝環評大會認同市府在改善空氣品質及植栽保護等積極作為，捷運第一期藍線無論是施工或營運期間已提出完善的防制措施，對沿線周遭環境無造成不良影響，實現環境保護、低碳運輸及交通建設三者共榮發展。

王銘德指出，捷運第一期藍線是台南市捷運優先路網進度最快的路線，綜合規劃已獲交通部委員會審查通過，市府將積極爭取行政院核定，為超前布署，已同步啟動基本設計作業。此外，藍線延伸線可行性研究已提送交通部審查，另紅線、深綠線及綠線可行性研究均積極規畫中，將盡速完成並提送中央審議以加速本市捷運建設推動。