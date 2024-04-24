台南該是什麼樣子？ 南市文化局邀民共建重塑城市品牌

台南曾獲CNN評選為2024年值得造訪的城市地點之一，近年來也力拼國際觀光，但近期卻不斷傳出有路標、古蹟指示牌等翻譯錯誤情形，且路上告示牌指標更是五花八門，讓遊客眼花撩亂，為此，南市文化局將建立專屬台南城市的整體視覺指標系統的設計與規範，並邀請民眾共同參與問卷田調，希望發展出專屬「台南」的城市品牌。

文化局長謝仕淵表示，一座城市是民眾集體的記憶與資產，台南市城市品牌識別暨指標示範規畫案，以「台南」整體作為品牌設計概念，在台南400回顧過往和展望未來的時間點，藉此重新檢視台南現行指標系統及城市品牌概念的形塑，並邀集各位市民一同參與，共同形塑台南的城市形象。

文化局指出，本計畫階段性成果將配合10月舉行的台灣設計展呈現，目前初步正著手收集大眾意見與想法，因此提出問卷「臺南的樣子」供民眾填答，內容包含基本資料、對城市印象與認知、對現行城市品牌識別想法、對台南指標系統的使用經驗與評價等。