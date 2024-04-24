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二仁溪有毒廢棄物試驗性挖掘啟動 居民釣到蝦蛄稱水質變好
台南市二仁溪尚有1萬多噸的有毒廢棄電子零件未清理，已選定南萣橋上游450公尺處作試驗性清理，約執行300立方公尺面積，環保局表示預計6月完成。附近居民欣喜清理行動，並表示現在二仁溪水質改善很多，除了有花身鯻，還釣到蝦蛄，以前不敢煮來吃，現在敢了，近幾年出海口到船屋的沙灘雖然有恢復但還是出現流失情形，應有更積極動作。
南市環保局表示，二仁溪沿岸廢棄物場址有4處，包含南萣橋上游450公尺處、二行娘娘廟往西800公尺處、二仁溪橋下及二行娘娘廟對岸，總量近1.1萬公噸，若全數清除，經費約10億元。由於這些廢棄電子零件有許多是金屬物，仍有回收價值，因此爭取986萬元，針對南萣橋上游450公尺處先做試驗性清理，完成後將成果報水利署、環境部評估參考，以作為下一階段全面清理的參考。
南萣橋上游450公尺處的清理作業已經啟動，目前正做便道工程，完成便道後就可開挖，採乾式及濕式分選流程作業，預計執行300平方公尺，有毒廢棄物數量約1百公噸。局長許仁澤說，預計5月完成現場挖掘及分選作業，6月底完工。
曾擔任水利署河川巡守志工的陳姓居民說，近幾年來已感受到二仁溪的水質變好，從釣起來的魚，就可以看出；以往因為有不好的味道，大家都不敢吃，但最近釣起來的魚已經沒不好味道，自己也敢吃了。魚種滿多的，有蝦、花身鯻等，連蝦蛄也有，說明水質真的變好了。
陳姓居民也抱怨，二仁溪出海口到船屋間的沙灘，受之前安平南、北防波堤興建影響，大量的沙飄到四鯤鯓，雖然水利署第六河川分署已養灘有成，但每到夏天，西南氣流旺盛，沙仍陸續往北漂，政府應該有更積極動作，守護美麗黃金海岸。
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