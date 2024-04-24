二崙西瓜節5月4日登場 公所霸氣供應1萬斤西瓜免費吃
雲林二崙鄉是縣內西瓜故鄉，栽種面積達600公頃，居全國前三名，在濁水溪土壤條件下，品質頗富盛名，今年因氣候平穩、少雨，甜度更勝以往，公所5月4日在自強果菜市場舉辦西瓜節，屆時將準備1萬台斤西瓜供民眾免費大快朵頤。
雲林地區氣候和土壤條件相當適合西瓜生長，二崙鄉長鍾東榮表示，4、5月即進入西瓜盛產期，產量占全國2成左右，甜分、水分均高，口感又沙，今年品質更勝，連帶帶動價格，開市價比去年同期增加2至3成，以大瓜來說，每台斤比以往成長4元左右。
鍾東榮說，二崙西瓜節舉辦超過10年，是許多消費者心目中唯一選擇，每年產季都有上萬人湧入採買，歸功歷任鄉長打開在地品牌曝光度，今年活動除既有的農特產品展售會、西瓜秤重比賽，首度增加西瓜果雕藝術展、西瓜料理秀及拍賣秀，協助農友推廣並媒合消費者洽購。
鍾東榮說，西瓜節活動自上午9點至下午4點，包括免費供應1萬台斤西瓜與西瓜造型吐司，也推出西瓜遊戲競賽及DIY體驗試作西瓜冰淇淋和蘇打等冰飲品，還有多組表演節目，精采可期。
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