全台最大潟湖淤積嚴重危及漁民生計 南市投1200萬疏濬、復育

七股潟湖是全台最大潟湖，當地漁民俗稱「內海仔」，因沙洲阻隔外海風浪，潟湖內成為物種生長良好場域，是南市重要的牡蠣養殖區，但近年淤積陸化問題嚴重，加上外部沙洲受侵蝕，漁民直呼「潟湖快不見」，南市府今年將續投1200萬元，進行潟湖疏濬及沙洲復育工作，並研擬將軍溪至曾文溪口海岸防護計畫，保障居民安全及生計。

台南溪北牡蠣養殖區集中在七股潟湖及北門潟湖，其中七股潟湖占地約1600公頃，水域面積就有1000公頃左右，18年前濱南工業區開發喊卡，保住當地養蚵產業，後來轉而發展生態旅遊，現在連國外遊客都會特意前來，但現在要面對的是如何保護潟湖。

鄭姓漁民說，原本潟湖有青山港汕、網仔寮汕、頂頭額汕屏障，但青山港汕內移，原本兩個潮口一度僅剩一個，泥沙淤積，有些人的蚵田都被埋在沙下，龍海號生態遊船業者林明德表示，再不想辦法，海邊人賴以維生的潟湖可能就會消失。

為了促進七股潟湖永續，南市府2019年就動用第二預備金2,300萬元辦理七股潟湖航道疏濬，暢通航道約1公里，到2023年共投入1億3,278萬元，疏濬七股淤積土方達40萬立方公尺，復育沙洲面積達24 公頃，以改善潟湖淤積陸化及沙洲侵蝕情形。

南市水利局表示，近年沙源供給受阻、颱風波浪侵蝕等影響，七股潟湖陸化嚴重，對牡蠣養殖產業造成威脅，今年再投入1200萬元，以抽沙養灘及沙腸袋固砂等方式疏濬，並針對將軍溪口到曾文溪口約21公里海岸線，調查水文、海岸侵蝕及漂沙情形，擬定海岸防護計畫。