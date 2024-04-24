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響應「國際丹寧日」 黃偉哲籲支持性暴力零容忍

中央社／ 台南24日電
每年4月最後一個星期三是「國際丹寧日」，台南市長黃偉哲和市府人員今天穿上牛仔襯衫及牛仔褲，響應「穿丹寧、反性侵」，呼籲支持性暴力零容忍，建構友善性別城市。聯合報系資料照
每年4月最後一個星期三是「國際丹寧日」，台南市長黃偉哲和市府人員今天穿上牛仔襯衫及牛仔褲，響應「穿丹寧、反性侵」，呼籲支持性暴力零容忍，建構友善性別城市。聯合報系資料照

每年4月最後一個星期三是「國際丹寧日」，台南市長黃偉哲和市府人員今天穿上牛仔襯衫及牛仔褲，響應「穿丹寧、反性侵」，呼籲支持性暴力零容忍，建構友善性別城市。

黃偉哲今天穿上牛仔襯衫、牛仔褲，響應「穿丹寧、反性侵」，他表示，應以支持取代批評責備被害人，陪同被害人走過創傷復原漫漫長路，共同支持性暴力零容忍理念。

黃偉哲說，「Only YES Means YES」核心理念，就是倡導相互尊重、彼此同意。性暴力防制四法-「刑法」、「性侵害犯罪防治法」、「犯罪被害人權益保障法」及「兒童及少年性剝削防制條例」112年2月15日正式上路施行，設置保護專章及加重罪責，強化守護被害人，締造平等、尊重及包容的友善社會。

台南市政府發布新聞稿指出，「國際丹寧日」源於1992年義大利1名少女穿著緊身牛仔褲遭性侵害，法官卻認為若非同意，褲子不可能被脫下而判決加害者無罪，引起世界譁然，後經美國民間團體推動將每年4月最後一個星期三訂為「國際丹寧日」。

台南市2016年起結合司法、警政及醫療單位共同推動「性侵害被害人一站式服務」，如今柳營奇美醫院、麻豆新樓醫院、成大醫院、安南醫院、台南市立醫院等5處性侵害一站式醫院就近提供被害人專業整合服務，避免二次傷害。

性侵 黃偉哲

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