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台南智慧停車 有效降低二氧化碳排放

中央社／ 台南24日電
台南市建置「智慧路邊停車計費系統」，市府統計，87%路邊收費停車格智慧化，每年省下381萬張停車紙本單據，另建置智慧停車雲端數據平台提供停車資訊，有效降低二氧化碳排放。圖／交通局提供
台南市建置「智慧路邊停車計費系統」，市府統計，87%路邊收費停車格智慧化，每年省下381萬張停車紙本單據，另建置智慧停車雲端數據平台提供停車資訊，有效降低二氧化碳排放。圖／交通局提供

台南市建置「智慧路邊停車計費系統」，市府統計，87%路邊收費停車格智慧化，每年省下381萬張停車紙本單據，另建置智慧停車雲端數據平台提供停車資訊，有效降低二氧化碳排放

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，台南市路邊收費停車格民國107年起陸續建置智慧停車格，1萬5000個路邊收費停車格中，已完成智慧停車柱4000個及地磁偵測器9000個，路邊格位智慧化比率87%，高居全國之冠。

交通局表示，台南市智慧路邊停車計費系統上線迄今，分別提升停車格周轉率69%及使用率59%，有效減少空置車位浪費。智慧路邊停車計費系統也提供現場繳費服務，現場繳交停車費比例約40%。每年省下381萬張停車紙本單據，相當於減少4.5公噸二氧化碳排放。

台南市也建置智慧停車雲端數據平台，整合各項智慧化科技設備蒐集停車資訊，透過「台南好停APP」提供即時停車資訊、停車導引及停車格預測等服務，協助民眾平均減少4分鐘至6分鐘尋找車位時間，近3年換算累積減少車輛繞駛碳排1070公噸，且降低交通堵塞與空氣污染。

此外，台南市多元化繳費管道取代過往超商代收及臨櫃現金收費，近3年節省繳費收據1748萬張，換算減少二氧化碳排放21.8公噸。

交通局長王銘德說，配合「台灣2050淨零排放」政策，且因應全球電動車輛增加迅速與衍生充電需求，市府偕同民間廠商整合「智慧路邊停車計費柱」與「充電樁」，創新建置「智慧路邊充電停車柱」，目前已完成43個，電動車主停車時可補充電力，促進淨零轉型。

台南 智慧停車格 碳排放

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