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台南藏金閣拍買日環局推出特價T- Bike 1輛500元機會難得
台南市環保局推出「藏金SDGs環境永續GO」系列活動，藏金閣1館4月27日上午拍賣日，除準備多樣實木家具及二手腳踏車拍賣，也推出5台幾近全新的惜福T-Bike腳踏車競標，另還有1輛僅500元特價T-Bike。當天下午藏金閣2館也有「金翱共故事屋」，是親子歡樂過周末好時機。
惜福(T-Bike)腳踏車分特價車款及拍賣車款，特價款每輛500元，上午8點起發號碼牌開賣，每人限購1台，數量有限售完為止；5台「拍賣車款」T-Bike每輛底價800元起標，另有10台經專業腳踏車師傅整理過的二手腳踏車，9點起競標；T-Bike皆為現況出售，無維修服務。
這個月拍賣日主打家具，有收納式檜木衣櫃及柚木泡茶桌，還有線條優美的雕花實木餐桌、皮餐椅，10點開始競標，有需求的民眾千萬別錯過。
環保局長許仁澤表示，知足藏樂二手免廢市集搭配SDGs主題設計有趣的遊戲闖關，現場闖關就能獲取活動金幣，再跟攤主交換東西，當天完成所有闖關，還可領取限量SDGs專屬木雕小卡（數量有限）。而攤主獲得的金幣，活動結束後可兌換宣導品，還可獲得參加獎2公升洗碗精（需自備空瓶），只限當日現場兌換。
另，考量到5至8月天氣炎熱，二手免廢市集將暫停4個月，若民眾於2月、3月參加二手市集活動獲得的金幣尚未兌換完畢，請把握4月場次趕緊兌換。
27日上午藏金閣1館戶外廣場同步辦理「資源回收物兌換培養土活動」時間從8點半到11點半，只要持指定回收物即可兌換培養土（每人每次限量10包），詳細兌換內容可至藏金閣FB粉絲專頁查看。
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