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台南北門跌破萬人 南北發展失衡

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
難敵人口外流大勢，台南北門人口數跌破萬人大關，圖為當地美麗的北門潟湖景致。記者謝進盛／攝影
難敵人口外流大勢，台南北門人口數跌破萬人大關，圖為當地美麗的北門潟湖景致。記者謝進盛／攝影

台南北門區去年底戶籍人口跌破1萬人，且持續下滑，上月底剩9920人，成為全市第7少人行政區，也是沿海首個跌破萬人地區。居民說，這幾年溪北就業機會少，加上南科「磁吸效應」，人口外流不意外，南市南北發展失衡未減緩；有議員認為，要更加強化溪北交通。市府回應，七股工業區招商中等，未來溪北建設只會更多。

市府指出，持續加強溪北地區相關建設，近年在大新營地區陸續完成闢建新營產業園區、新營轉運站，斥資57億元的國圖南館上周甫上梁，預估明年底啟用，另，前年11月也完成衛福部新營醫院北門分院轉型為多元長照中心等，七股工業區則可望引進逾萬名就業機會。

據統計，北門區去年底戶籍人口跌破1萬人剩9994人，是近年來首度跌破萬人大關，截至3月底為9920人；依市府3月底人口資料，比北門更少人的行政區，包括大內8686人、楠西8660人、南化7932人、山上6990人、左鎮4204人、龍崎3440人，都偏山區。

北門區蚵寮里洪姓養殖戶感嘆，北門地處偏遠又北，人口遞減不意外，養殖業人力老化，現在「做身體健康、加減做（台語）」，只盼能強化醫療設施照顧長者；錦湖里長陳國庸說，待在里內大都是60多歲以上長輩及小孩，老人顧孫子到年紀稍長後，戶口就遷走，長輩也陸續凋零。

選區市議員方一峰認為，當務之急應要設法引進更多就業機會留住年輕人，溪南溪北交通的強化更要緊，市府要設法早日完成2條跨曾文溪的大橋興建案，包括佳里區南41線延伸跨曾文溪接台江大道規畫案、南科烏橋中路跨曾文溪接市道173線暨南40線延伸至官田區西庄規畫案；市府表示，預定年底完成規畫報告，全力向中央爭取經費。

北門 南科 台江 衛福部 長照

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