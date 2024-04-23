台灣國際蘭展、亞太蘭展明年在後壁 南市府超前部署

2025台灣國際蘭展與亞太蘭展，明年確定均在農業部農業科技園區管理中心蘭花園區（原後壁蘭花生技園區）登場，台南市政府農業局超前部署，日來與農業部就相關議題討論、溝通，盼屆時將最好一面呈現在鄉親面前。

農業科技園區管理中心蘭花園區長年為台灣國際蘭展辦理場域，去年1月1日起改隸農業部管理，南市政府農業局移交前，按年編列相關預算項目，如園區營運服務中心維護費、環境清潔、綠美化及警衛勤務等。

農業局指出，第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展，首度以雙展模式於3月10日圓滿落幕，總參觀人數較去年成長2.7萬人，一舉突破35萬人，參展國家數高達62國，現場蘭花銷售2500萬元；未來3到5年外銷訂單逾115億元，創下20年來新高；參與展售的571項台南農產精品，銷售金額451萬，向世界展現台灣傲人的蘭花生技軟實力。

為超前部署2025年台灣國際蘭展與亞太蘭展兩大國際級蘭展同時於後壁蘭花園區舉辦，農業局建議農業部籌組「蘭展策展諮詢委員會」，自計畫提案審查、活動備標、主題規劃及後續實體執行上給予專業及創新建議，以利策展順利。

農業局已向農業部爭取場地優化經費，4月3日、10日與農業部農業科技園區管理中心及社團法人台灣蘭花產銷發展協會共同研議、盤點蘭展場域需修繕項目，盼優化後呈現新氣象。