善化一路段兩個速限駕駛看哪個？ 台南交通大隊解惑了

省道台1線過曾文溪橋剛進入善化區路段，路面速限標示60公里、中央分隔島卻有支速限70公里的牌子，加上附近還有固定式測速照相，搞得用路人好混亂不知怎麼開，生怕不小心就被開罰，「錢錢說再見」，南市交通大隊則解惑，表示該路段限速70公里，管理道路的相關單位近期也將派人修正。

該路段位於台1線曾文溪橋南側，就在肉品市場及善化動物收容前，有民眾質疑，前後路段都是70公里，為何只有此路段限速60公里，而且看起來不像舊標示，像是道路鋪設後就如此，跟分隔島上標速不符，有夠奇怪，民眾開玩笑說，難道是怕路旁有動物竄出，才要用路人減速慢行嗎？

該處路段還有一支固定桿測速照相機，台南市交通大隊執法組長黃東偉說，2015年起即設置測速照相，速限一直以來都是時速70公里，而該路段速限告示不一問題，已在道安會報上提報。

據了解，管轄權為交通部公路局雲嘉南區養護工程分局新化工務段，新化工務段表示，近期會派人前往查看，確認狀況後，就會將標線標示調整改為70公里。