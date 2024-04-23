南市施鐵腕打擊亂倒廢棄物 移送法辦76件、廢照15件

台南市近年來廢棄物亂倒嚴重，市府今說明，針對廢棄物清理，增加去化管道、積極推動「廢轉能」因應，去年產出4萬1千噸SRF；並對非法廠商，祭出鐵腕，全力防堵、嚴懲重罰，近3年已移送法辦76件，有15家涉不法棄置的清除機構遭廢證。在公私協力及環檢努力下，新增場址由2020年137件減少至2023年的52件，有效打擊非法亂倒。

台南市環保局表示，廢棄物去化量能不足是全國性問題，依據環境部資料，2022年全台一般垃圾和事業廢棄物總量3241萬公噸，但現有焚化爐一年去化僅650萬公噸，難以消化，也造成各地出現廢棄物非法棄置的問題。

為增加事業廢棄物去化管道，南市積極推動廢棄物轉為固體再生燃料(SRF)，將廢塑膠、廢橡膠、廢木材等適燃性的廢棄物轉為能源，取代石化燃料，目前全市已有4家SRF製造廠及3家SRF使用廠，統計2023年共產生4萬1千噸的SRF，將廢轉能。

非法棄置案件部分，經公私協力及環檢整打擊犯罪下，新增場址已由2020年的137件減少至2023年的52件，下降逾6成，顯見防堵有成效。

環保局指出，為使裝潢廢棄物能先行分類以增加去化管道，南市訂定「台南市裝潢修繕廢棄物簡易分類場輔導管理暫行要點」，特許清除業者能將裝潢廢棄物簡易分類，以便源頭管制，迄今核定12家裝修廢棄物簡易分類場，從2022年到今年3月，共分類4萬7千噸左右的裝潢廢棄物，增加去化管道，避免非法棄置行為發生。

目前南市棄置場址共列管152處，環保局除強力要求行為人或地主在最短時間內清除完畢，2021年到今年陸續移送地檢署偵辦76件。另市政府跨域、跨局處合作成立廢棄物非法棄置小組，攜手中央權責單位全力杜絕北廢南送的問題，除結合環檢警強力取締，也增加廢棄物去化管道，導入UAV、CCTV、電子圍籬等科技作為全力防堵。