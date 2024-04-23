短、中長期後壁國際級蘭花園區計畫確定 百億轉型「花卉產業創新園區」

立法委員陳亭妃爭取中央能挹注台灣蘭花生物科技園區更多資源，今邀集農業部相關單位及農業局，召開國際級臺灣蘭花外銷專業園區推動座談會，說明近、短、中長期後壁國際級蘭花園區計畫，總經費近100億元，推動蘭花園區轉型「花卉產業創新園區」。

農業部農科園區主任秘書黃啟峰、蘭花生物科技園區主任陳鴻志、蘭花生物科技園區技正陳玉蓮、農業部農糧署南區分署副分署長黃怡仁等與會。黃啟峰說，目前農業部已陳報2025年至2028年短程的「台灣蘭花生物科技園區設施升級計畫」，經費7.28億元，優先改善「公共管線設施」，工程包括自來水管管徑增大及增壓工程、汙水管納管修復工程，以及2座廢汙水場設施修繕工程等；並施作消防安全改善設施，以及交通及綠美化改善設施。

另，2025年至2030年「花卉產業創新園區」中長程公共建設計畫，總經費共89.85億元，推動蘭花園區轉型「花卉產業創新園區」，範圍涵蓋既有蘭花園區175公頃及緊鄰西南側新增擴區120公頃的2代園區，期待以既有蘭花園區為基礎，聚焦環控設施型高價花卉作物並結合農業生態教育，鞏固及發揮台灣花卉產業優勢。擴充開發基地120公頃，將結合產業相關院校及研究機構進駐，推動種苗培育、智慧農業、循環經濟等產業進駐研發，提升園區整體服務功能，接軌國際。

陳亭妃說，2年前蘭花生物科技園區由地方提升為中央層級納管，自己持續追蹤相關的預算規畫，直到4月15日以及昨日終於看到兩個計畫提報出來，再加上明年是亞太蘭展，場地路面整平、光罩延伸、固定廁所興建、漏水改善以及副場館的整修都是優先處理項目。

陳亭妃指出，台灣是蘭花王國，蘭花又是我國外銷產值最高的植物類農產品，但是，後壁的蘭花生物科技園區自2004年開發至今邁入第20年，相關硬體設備早已老舊不堪，尤其自來水管線亟待改善，沒辦法澆水蘭花就無法存活，相關公共管線改善計畫一定是首要任務，明年預算務必優先處理，農業部務必在2025年台南主辦亞太蘭展之前把國際態勢做出來，展現台灣蘭花產業的優勢。