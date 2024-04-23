雲林噪音車出沒熱點在這路段 警方、環保局「擺攤」揪元兇

台一線縱貫公路是車輛往來雲林縣西螺、莿桐及斗南等鄉鎮的交通要道，附近民眾陳情，因日夜車流量大，出現噪音車的頻率也高，斗六警分局、縣府環保局聯合「擺攤」稽查，一晚攔檢50輛車，其中2輛聲音超標，已依法告發；另查獲10輛交通違規，全依規定處置。

警方與環保局稽查人員為了揪出亂源，每月定期、不定點在轄內可能熱點擺設稽查站；其中，最近接獲不少莿桐鄉民反映「深夜難以入睡」，似是緊鄰住家的台一線噪音車輛出現頻率變高了。

聯合稽查小組獲報後立即出動，逐一攔停經過的50輛車，並由環保稽查人員、監理站人員分別採用車輛轉速、音量等儀器測檢，共2輛車聲音超過噪音管制標準，依噪音管制法第26條告發，並要求不合格車輛限期改善至複驗合格為止。