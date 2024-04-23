南市議員批漁電共生玩假的 連署暫停地面型光電申請

台南市太陽能光電發展迅速，發電量也提前達到目標，但沒限制開發也受到批評，認為迫害環境，以及影響居民的生活，經發局今專案報告，議員大罵許多漁電共生場假養殖真種電，稽查時買魚蝦來放製造養殖假象，並指更多業者到山區掠地要種電，要求總量管制。議員並跨黨派連署提案，暫停地面型光電申請。市府表示，會嚴格審核，絕不容許假養殖真種電，以及非法掩埋後申請太陽光電情事。

台南市議會決議，建請市府盡速協調中央能源主管機關，提出太陽能光電區域開發總量的管制辦法，並請中央確實檢討能源用地，勿壓縮農漁用地，不能再由市場機制主導光電的發展，致使空間失衡狀況更加劇烈。台南市太陽光電設施設置監督管理辦法、台南市政府申請設置併網型儲能系統審查作業要點已不合時宜，請市府配合中央相關法規再行研議，滾動修正為更符時宜法規。

另建議市府應嚴格查核魚電共生案場，避免假養殖真種電弊端；其他類型案場，也應加強稽查是否有非法傾倒、掩埋廢棄物等違反申請目的情形，如有即應依法令程序廢止執照。政策執行應與地方充分溝通，釐清民眾疑慮，降低對自然生態、人文景觀等地形地貌破壞，避免太陽能光電產業因人為不當遭汙名化。

南市府經發局長林榮川在專案報告中指出，推動台南為陽光電城已邁入3.0，也啟動查核嚴格把關，目前台南的光電裝置容量為全國第一，備案容量超過4222MW，預估發電量54.38億度，吸引投資近2955億，發電量近19.77座曾文水力發電廠年發電量，可供155.2萬戶家庭用電，能源自主率25%。目前優先推動屋頂型光電，規範800KW用電大戶要設置太陽光電，指定設置太陽光電公告地區有安南區九份子、歸仁高鐵特定區、新市開發F、G區塊、台86線南端兩側住宅土地及周邊地區。另，太陽光電位於重要濕地且裝置容量超過2千千瓦，應辦理環境影響評估。

與會議員對光電發展火力四射，李宗霖、蔡育輝、潁艾達利、蔡宗豪、周奕齊等議員都要求總量管制，有多名議員也指市府大力推漁電共生，但實際上許多都是「真種電假養殖」，等有人要稽查時買魚蝦來放，或買魚來充當收成。蔡育輝、尤榮智說，現在吃早餐，發現草魚愈來愈小隻，但價格卻愈來愈貴，因為都在漁電共生，草魚數量愈來愈少。陳秋宏、黃麗招指目前申請施作中的漁電共生有470多案，要求市府嚴格審核及稽查，不要被騙。

市議周嘉偉韋提案暫停指全市地面型光電案申請，包含台61線以西及以東，做通盤檢討與規畫，防止惡意謀利者後再開啟審查，獲得跨黨派議員30多人連署。