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南市濫倒嚴重 議員批快變垃圾城

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導

台南市近幾年亂倒廢棄物嚴重，市議員昨天在定期會大罵是「垃圾城市」，希望能讓列管場址早日恢復原狀。圖／南市環保局提供
台南市近幾年亂倒廢棄物嚴重，市議員昨天在定期會大罵是「垃圾城市」，希望能讓列管場址早日恢復原狀。圖／南市環保局提供
台南市近幾年亂倒廢棄物情形嚴重，環保局昨在議會專案報告指出全市列管152件非法棄置場址，棄置總量171萬公噸，以爐碴最多。多名議員批評，目前僅34件場址處理中，快變「垃圾城市」，還有爐碴未清完，建議再設棄置場，並應嚴加取締；環保局回應，會要求行為人在最短時間內清除完畢，也打擊非法亂倒。

環保局表示，4年來已解列場址312件、清理21.3萬公噸，改善土地241公頃，後壁區玉米田案5公頃農地遭掩埋爐碴，已清3千多公噸、預計2027清理完，學甲爐碴案持續努力清理中。安南區海西段的廢棄物案8千多公噸廢棄物僅清了297公噸，環保局回應，會要求行為人清理，並採取更積極扣押行動。

環保局指出，列管非法亂倒以仁德12處最多，其次是歸仁、新化各8處，另關廟、安定、麻豆各7處，棄置總量高達171萬公噸，其中爐碴占41.76%最多，其次是廢塑膠17.94%、營建混合物10.7%。

昨專案報告中，議員砲聲隆隆，包括學甲和後壁爐碴、安南區海西段廢木材、廢塑膠混合物、有害粉塵案及二仁溪沿岸廢棄物場址、官田廢木材最受矚目。議員蔡育輝、盧崑福等人批學甲爐碴還有27.9萬公噸未清完。

許多議員也都反映，服務案件中有很多是農田、魚塭被亂倒，找無行為人，地主卻要擔負清理責任；議員郭鴻儀提醒有公有地也被亂倒；議員曾培雅說，有民眾土地被亂倒，光清理費就要2千多萬元，想要賣地都難。

環保局回應，將結合民間廠商以公私協力設置廢棄物處理設施，另加強場址管制，已在13處架設監控系統，也成立無人機大隊增加巡查次數，此外建置智慧圍籬預計5月上路，透過移動式攝影機、車牌辨識AI系統，有效打擊非法亂倒。

廢棄物 環保局 監控 議員

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