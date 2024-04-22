嘉縣衛生局「綠色通道」啟動 偏鄉急症民眾及時就醫

嘉義縣衛生局結合醫院資源，於阿里山鄉香林衛生室布建遠距醫療會診服務，成功救援心肌梗塞及急性膽囊炎民眾，運用「綠色通道」機制快速送至醫院，縮短醫療處置時間。

衛生局表示，日前60歲男性因胸痛不適，前往阿里山香林衛生室就醫，醫師評估疑似心肌梗塞，即刻運用遠距會診初步處置，並啟動「綠色通道」快速通關，透過電腦線上作業傳遞病情資訊，加速病人就醫流程，患者隨後在聖馬爾定醫院接受治療。

另名40歲男性為阿里山森林遊樂區遊客，就診時自述噁心嘔吐及腹部疼痛，經超音波檢查疑似為膽囊相關問題，由香林衛生室醫師與嘉義長庚急診胃腸專科醫師進行「遠距會診」，隨即確認為膽囊炎，立即遊客送醫，2名患者經治療後都已康復出院。

縣衛生局表示，「綠色通道」機制係為強化偏鄉醫療照護，當有偏鄉急症民眾需下山就醫時，醫院方可以透過視訊會診等方式掌握急症民眾相關資訊，在救護車護送下山同時，山下醫院即已準備手術等治療規畫，能縮短就醫程序，尤其在搶救黃金時間有實際效果。

衛生局表示，為強化山區醫療資源，除了整合7家醫院分別在阿里山香林衛生室、石棹醫療站提供24小時醫療服務，並在梅山瑞里提供假日醫療站，衛生局將持續推廣遠距醫療服務。

嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院及奇美醫院等重度級急救責任醫院為網絡基地醫院，3家基地醫院為阿里山鄉香林衛生室及梅山瑞里假日醫療站提供急性腦中風、緊急外傷、心肌梗塞等「遠距會診」服務，展現偏鄉醫療照護即時性與可近性。