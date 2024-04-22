快訊

嘉義市傳虛擬貨幣強盜案 被害人遭搶2百萬重傷送醫不治

晚間震不停連40起地震！氣象署稱短時間能量釋放 沒特別異常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃偉哲率隊訪新加坡 出席旅遊交易會推廣台南

中央社／ 台南22日電
台南市長黃偉哲今率隊出席旅遊交易會，向新加坡旅遊業者介紹美食及農特產，盼吸引更多觀光客造訪台南。圖／聯合報系資料照片
台南市長黃偉哲今率隊出席旅遊交易會，向新加坡旅遊業者介紹美食及農特產，盼吸引更多觀光客造訪台南。圖／聯合報系資料照片

台南市政府觀光旅遊局19日至21日參加新加坡台灣旅展，今天再由台南市長黃偉哲率隊出席旅遊交易會，向新加坡旅遊業者介紹美食及農特產，盼吸引更多觀光客造訪台南。

台南市政府新聞稿指出，黃偉哲在旅遊交易會致詞時特別介紹客製化的蘭花，上面有台南市徽與新加坡國旗，獲現場旅遊業者一致好評。

黃偉哲並說，台南繼2023年獲得「英國國家地理旅遊雜誌」評為30個「2024年全球最酷景點」之後，今年再獲美國有線電視新聞網（CNN）評選為全球最值得造訪24個城市之一，更是唯一入選的台灣城市。

黃偉哲指出，台南是美食之都，特別邀請2家獲米其林肯定的餐廳主廚到新加坡宣傳，讓民眾有機會品嘗台南好滋味，也盼透過當地旅遊業者支持與協助，讓全世界看見台南。

台南市政府觀光旅遊局長林國華表示，本次出展新加坡地區觀光推廣活動及參加旅遊交易會，台南展桌以台南400為主題，結合文化古蹟伴手禮及農特產品布展，同時於活動舞台向新加坡民眾介紹「到台南旅遊的6個理由」，辦理有獎徵答小遊戲，相當受歡迎，成功行銷台南觀光。

伴手禮 新加坡 美食 黃偉哲

延伸閱讀

熱氣球升空 市長黃偉哲說好玩…西拉雅森活節熱鬧登場

花2億更新殯葬所火化爐被爆涉嫌綁標 黃偉哲：送政風查明釐清

影／台南入閣再1人！古秀妃接客委會主委 黃偉哲肯定為人謙和

黃偉哲行銷台南鳳梨 「茶之魔手」認購3000斤

相關新聞

藍綠雲林黨部改選詭譎 2026可能對戰的「兩立委」將任主委

民進黨雲林縣黨部主委5月改選，立委劉建國在登記止前完成登記，國民黨不分區立委張嘉郡也傳出接任國民黨雲林縣黨部主委，這兩名...

日本群馬縣議員造訪雲縣草嶺石壁 體驗竹林療癒之旅

日本群馬縣議會代表團和館林日台親善交流協會等一行18人今天到世界竹博覽會雲林展區，展區在草嶺石壁竹創森園區，品嘗在地美食...

嘉縣衛生局「綠色通道」啟動 偏鄉急症民眾及時就醫

嘉義縣衛生局結合醫院資源，於阿里山鄉香林衛生室布建遠距醫療會診服務，成功救援心肌梗塞及急性膽囊炎民眾，運用「綠色通道」機...

黃偉哲率隊訪新加坡 出席旅遊交易會推廣台南

台南市政府觀光旅遊局19日至21日參加新加坡台灣旅展，今天再由台南市長黃偉哲率隊出席旅遊交易會，向新加坡旅遊業者介紹美食...

預防代謝症候群 雲林縣府鼓勵篩檢、祭獎勵

雲林縣長張麗善今天表示，近幾年雲林縣10大死因中有一半與代謝症候群所導致的慢性病相關，加總死亡率達30.2%，為鼓勵民眾...

日本藝術家眼中的嘉義特色商店 「全球商店計畫」十五年成果展

日本藝術家鈴木貴彥「全球商店計畫」十五年成果重要展現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。