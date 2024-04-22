黃偉哲率隊訪新加坡 出席旅遊交易會推廣台南

台南市政府觀光旅遊局19日至21日參加新加坡台灣旅展，今天再由台南市長黃偉哲率隊出席旅遊交易會，向新加坡旅遊業者介紹美食及農特產，盼吸引更多觀光客造訪台南。

台南市政府新聞稿指出，黃偉哲在旅遊交易會致詞時特別介紹客製化的蘭花，上面有台南市徽與新加坡國旗，獲現場旅遊業者一致好評。

黃偉哲並說，台南繼2023年獲得「英國國家地理旅遊雜誌」評為30個「2024年全球最酷景點」之後，今年再獲美國有線電視新聞網（CNN）評選為全球最值得造訪24個城市之一，更是唯一入選的台灣城市。

黃偉哲指出，台南是美食之都，特別邀請2家獲米其林肯定的餐廳主廚到新加坡宣傳，讓民眾有機會品嘗台南好滋味，也盼透過當地旅遊業者支持與協助，讓全世界看見台南。

台南市政府觀光旅遊局長林國華表示，本次出展新加坡地區觀光推廣活動及參加旅遊交易會，台南展桌以台南400為主題，結合文化古蹟伴手禮及農特產品布展，同時於活動舞台向新加坡民眾介紹「到台南旅遊的6個理由」，辦理有獎徵答小遊戲，相當受歡迎，成功行銷台南觀光。