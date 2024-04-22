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藍綠雲林黨部改選詭譎 2026可能對戰的「兩立委」將任主委

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
民進黨立委劉建國將接任民進黨雲林縣黨部主委。記者蔡維斌／攝影
民進黨立委劉建國將接任民進黨雲林縣黨部主委。記者蔡維斌／攝影

民進黨雲林縣黨部主委5月改選，立委劉建國在登記止前完成登記，國民黨不分區立委張嘉郡也傳出接任國民黨雲林縣黨部主委，這兩名被視為最可能代表藍綠參選2026年百里侯的人選，不約而同都將接任地方黨部主委，兩黨提前部署交鋒的意味濃厚，兩人今天受訪對2026的布局卻有不同的看法。

民進黨地方黨部5月改選，原本只有親劉的前主委廖丁賜登記，但在登記截止前一刻，立委劉建國完成登記，隨後傳出廖將退選，由劉建國親自接掌地方黨部，今天下午雲林縣黨部包括全國黨代表及執評委的人選名單也都出爐，均同額競選，使民進黨雲林縣黨部5月改選趨於單純化，卻也被解讀為劉建國將成為綠營的新共主。

國民黨方面，在立委選舉後，即傳出不分區立委張嘉郡將接手地方黨務，黨主席朱立倫先前到雲林就曾透露張接主委的訊息，今天張嘉郡受訪是獲得證實，她表示，將在5月由縣長張麗善和黨主席朱立倫一起參加她接任典禮。

張嘉郡表示，國民黨雲林黨部在前後兩任主委許宇甄和陳瑞雄用心經營下，落實黨務推展，主席朱立倫先前曾指示，由不分區立委接任，期讓黨部更加活絡，所以近來包括嘉義、高雄、台南的不分區立委都陸續接任，她預定在5月接任，未來會更加努力招募更多年輕黨員並持續推動黨務改革。

被問到接掌黨務是否與2026布局有關，張嘉郡未正面回應但表示，經營黨部大家都有不一樣的期待，如何落實雲林人的期待才最重要，她目前擔任立委就積極推動「兩脫」，就是脫離貧窮、脫胎換骨，是她當下最重要的事。

至於民進黨將由立委劉建國接手黨務，是否與國民黨以不分區立委接黨務的布局有關，立委劉建國否認，他表示，因身為立委再兼黨務，頗有分身乏術之虞，他原就無意參選黨部，也無此打算，但在上周五，多位民進黨地方公職人員集體勸進，指他們已商討許久，為了黨未來發展，請他扮演「桶箍」角色，帶動黨的團結和信心，所以他才決定出來承擔此重責。

至於這與2026布局是否有關，劉建國表示，他同意接任主委很單純，就是如上所言承擔，並無考慮到所謂的布局，但主委兩年一任，下任主委確實會面臨到2026選舉提名問題，但他考慮的是整個5合1的提名，至於選舉則又是要再下下一任的主委去負責，所以這無所謂布不布局的問題。

國民黨不分區立委張嘉郡將接任國民黨雲林縣黨部主委。記者蔡維斌／攝影
國民黨不分區立委張嘉郡將接任國民黨雲林縣黨部主委。記者蔡維斌／攝影

劉建國 國民黨不分區立委 雲林

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