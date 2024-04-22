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影／雲林最大的宜梧滯洪池景點 疑「這」原因浮現數千魚屍

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
口湖鄉熱門景點椬梧滯洪池疑因水質優氧化，連日來發生大量魚群大量暴斃浮屍遍布，慘不忍睹。記者蔡維斌／翻攝
口湖鄉熱門景點椬梧滯洪池疑因水質優氧化，連日來發生大量魚群大量暴斃浮屍遍布，慘不忍睹。記者蔡維斌／翻攝

雲林沿海地區近日炎熱無雨，口湖鄉景點椬梧滯洪池連日來大量魚屍浮出水面，包括虱目魚和吳郭魚，死亡數量達數千尾，口湖鄉清潔隊據報今天前往打撈，並通報環保局勘查，初步研判可能天氣炎熱導致水質優氧化，造成魚缺氧大量死亡，已通報水利處檢測並改善水質。

宜梧滯洪池10餘天來陸續傳出魚群死亡，附近口湖遊客中心執行長蔡云珊等人說，滯洪池廣達60多公頃，湖岸森林景色怡人，近來遊客日增，因野鳥群聚，成為沿海人氣最高的湖岸景點，不料，沿著大湖周圍的排水或湖岸，到處可見零散魚屍。

民眾說，死魚數量日增，以虱目魚和吳郭魚最多，上周位在大湖南側的進水口，更是魚屍遍布，因天熱很快發臭，大量死魚腐爛後再沈入水底，使水質更加惡化，連日來仍可見死魚浮出。口湖鄉清潔隊今天獲報前往打撈數百尾大虱目魚，都已腐臭，明顯死亡多天。

吳姓清潔隊員說，滯洪池萬鳥群棲，大量鳥糞讓水質過肥，加上天熱吹南風，水質很快惡化，擔心死魚持續增加，立刻通報環保局前往查驗水質。

經環保局稽查小組初步查驗，因整片大湖的水色已變成黃綠色，呈現優氧化，環保局人員說，近來天氣炎熱，加上湖水未能挹注新鮮的水，整片湖靜如死水，造成水質惡化，連續幾天魚接連死亡，使水質優氧化加遽，魚群才持續死亡，因滯洪池主管單位為水利處，將通報後再抽樣檢驗並設法改善，以杜絕魚群持續死亡。

滯洪池抽水站人員指出，這幾天雖炎熱但水位並無明顯下降，北側進水口的水道以養殖用水優先，須待養殖區用剩才會排入滯洪池。水利處長許宏博說，滯洪池主要是調節水量防汛功能，近來因雨少，四周排水的水位達不到「洩洪」位置，當然無水可進，水質優氧化需注入活水才可改善，如這幾天再不下雨，不排除採取抽水補注新水，挽救魚群。

口湖鄉清潔隊通報環保局人員前往查驗椬梧滯洪池的水質，初步認定水質優氧化有關。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉清潔隊通報環保局人員前往查驗椬梧滯洪池的水質，初步認定水質優氧化有關。記者蔡維斌／攝影
鄰近村民說魚死已持續多天，有的地方一大群都死亡，他們懷疑和水質變化有關。記者蔡維斌／攝影
鄰近村民說魚死已持續多天，有的地方一大群都死亡，他們懷疑和水質變化有關。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉熱門景點椬梧滯洪池疑因水質優氧化，連日來發生大量魚群大量暴斃浮屍遍布，慘不忍睹。記者蔡維斌／翻攝
口湖鄉熱門景點椬梧滯洪池疑因水質優氧化，連日來發生大量魚群大量暴斃浮屍遍布，慘不忍睹。記者蔡維斌／翻攝
口湖鄉熱門景點椬梧滯洪池疑因水質優氧化，連日來發生大量魚群大量暴斃浮屍遍布，慘不忍睹。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉熱門景點椬梧滯洪池疑因水質優氧化，連日來發生大量魚群大量暴斃浮屍遍布，慘不忍睹。記者蔡維斌／攝影

口湖鄉 水質 滯洪池

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