南市列管非法棄置171萬公噸！議員大罵「垃圾城市」 市府祭策略

台南市近幾年亂倒廢棄物嚴重，環保局今天專案報告，列管152件非法棄置場址，棄置總量171萬公噸，其中以爐碴最多，其次是廢塑膠、營建混合物，但目前僅有34件場址處理中，議員大罵垃圾城市，服務案件中有不少農田、魚塭亂倒垃圾，連出租的土地也遭埋廢棄物，地主收到通知才知道，連公有地也被濫倒。環保局表示，4年來已解列場址312件，改善土地241公頃、清理21.3萬公噸。

台南市環保局指出，列管場址主要鄰近國道、省道，37%為行為人向地主承租的土地、19%為國有地，其他以非法亂倒居多，其中仁德區12處最多，其次是歸仁區、新化區各8處，另關廟區、安定區、麻豆區各7處。棄置總量高達171萬噸，其中爐碴占41.76%最多，其次是廢塑膠17.94%、營建混合物10.7%。近3年查獲的非法棄置案件以廢塑膠混合物35件13萬6千多噸最多，其次是營建混合物23件2萬4千多公噸、廢木材混合物10件近1萬7千公噸。

專案報告中，議員砲聲隆隆，其中學甲爐碴、後壁爐碴、安南區海西段的廢木材、廢塑膠混合物、有害粉塵案，以及二仁溪沿岸廢棄物場址、官田廢木材最受矚目，議員蔡育輝、盧崑福等人指學甲爐碴還有27.9萬公噸未清應規畫清除，蔡育輝更以市府處理爐碴遭監察院糾正，質疑矛盾處。

環保局表示，後壁爐碴案已清3千多公噸，預計2027清理完。另安南區海西段的廢棄物案，多次燃燒，引起居民抗議，8千多公噸廢棄物止清了297公噸，議員大為不滿，環保局表示，會克服困難，要求行為人加速清除，並採取更積極扣押行動。

市議員郭鴻儀提醒有公有地也被亂倒，建議要好好利用，避免被亂倒。許多議員都反映，服務案件中有很多是農田、魚塭被亂倒，找無行為人，卻要擔負清理責任。曾培雅說，有民眾的土地被亂倒，光是清理費用就要2千多萬元，想要賣地都難，老百姓何其無辜。

廢棄物亂倒現象的原因主要是廢棄物去化量能不足，議員建議政府應設置棄置場，有效回收再利用，減少亂倒情形，環保局表示，將結合民間廠商採BOT等方式以公司協力設置廢棄物處理設施， 另建置智慧圍籬預計5月上路，透過移動式攝影機、車牌辨識AI系統，有效打擊非法亂倒。

環保局指出，加強場址管制，2年多來以無人機巡拍2016場次，並已在13處架設監控系統，發現廢棄物新增或異常，就再次移送法辦，已有15家清除機構被廢除許可證。今年3月成立UAV大隊，人員增加30人，並倍增巡查次數。