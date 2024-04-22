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學生午餐爛菜引發 台南家長會長選舉將「排黑」 律師這樣說

聯合報／ 記者萬于甄鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局長鄭新輝（中）今說明家長會長增訂排黑條款。記者萬于甄／攝影
台南市教育局長鄭新輝（中）今說明家長會長增訂排黑條款。記者萬于甄／攝影

台南市議員林燕祝日前質詢爆料有供應商提供劣質爛菜當營養午餐，更疑有涉槍擊案的家長會長為廠商撐腰，市府為此已修訂家長會設置辦法新增「排黑條款」，南市教育局長鄭新輝今說，這周市政會議將審議。南市家長會聯合會表示支持，有律師則認為，排黑的適用，應注意是否違反比例原則。

南市教育局修訂台南市高級中等以下學校學生家長會設置辦法的第6條第3項，增列「最近3年內曾有違反法令之行為，致擔任會長有損家長會形象或學校聲譽之虞者，不得擔任會長；已擔任者，當然解任」。

「這等同排黑條款！」鄭新輝受訪解釋，很多人在營養午餐事件有相關反應，且長久以來就該有規範讓學校有所遵循，所以訂此條款，但並不是曾犯法都不能當，只限定最近3年，終究人還是有改過自新的機會。

鄭新輝也說，家長會長會參與學校非常多重要會議還有活動，既然在公共場所經常露臉，希望會長公共形象經得起大家的檢驗，且要有楷模、示範功能，才對會長角色有比較高道德期待。

台南市家長會聯合會理事長李孟秦支持教育局的排黑條款，認為若家長在3年內曾犯刑案有黑底，確實不適合當家長會長，因為無法服眾，而家長會長也大都事業有成，為孩子學習對象，若涉及不法，將有損學校的形象，也影響教育的推動。

律師顏奇均說，排黑條款在國內公職人員選舉的立法行之有年，特別是去年5月立法院修法後，適用上更廣泛，例如市議員王家貞原欲選立委，就因修法後的排黑條款而不符參選資格，不過排黑條款適用到非公職人員的選舉比較少見。

顏奇均認為，排黑條款是可能侵害人民憲法保障的「被選舉權」，如果過於廣泛適用，可能有違反比例原則之虞，一般社團或人民團體的選舉設置排黑條款，基於民團自治，原則上應尊重，但如果是政府機關引用國民教育法及自治規則，而增設擔任家長會長的排黑條款，那就不僅屬民團自治，應該要盡量避免太過廣泛適用，否則可能違反比例原則。

排黑條款 教育局

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