響應世界地球日 嘉市精忠國小實際行動保護地球

嘉義市精忠國小響應今天的「世界地球日」，師生正透過永續發展目標（SDGs）課程進行一系列活動，包括海洋淨灘、設零碳排機車停放區、校園設綠色圍籬區塊，讓地球永續長存。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，精忠國小因為將永續發展目標訂為相關課程內容，並為響應4月22日的「世界地球日」，因此，師生一直持續在實踐不同的永續目標，一起透過實踐行動愛護地球。

精忠國小校長楊勛凱表示，精忠國小與世界展望會一起實施水資源保護專案，幫助東非村落有乾淨的飲用水。在學校所有洗手台和飲水機產生的中水都會再回收，學童可做清潔及澆灌用水，從中節約水源。

楊勛凱指出，學校和社區一起合作經營食物銀行，幫助需要的家庭和民眾能得到應急免費食物。學校每年都會舉行海洋教育淨灘活動，透過親手撿拾大量的海漂垃圾和塑膠碎片，學習保護海洋和海洋生物。

楊勛凱說，校方今年6月將和環保局合作，設立零碳排機車停放區，鼓勵大家騎電動車或自行車，減少學校周邊空氣污染。校園設有綠色圍籬區塊，讓許多蝴蝶、昆蟲和其他小動物有安全的地方生活和遷移。

嘉義市政府教育處長郭添財表示，精忠國小教育透過生活化教學活動，學童不僅學習到很多知識，還會將永續發展知識變成實際行動，增加保護永續家園能量。

另外，響應世界地球日，嘉義市立幸福幼兒園今天在嘉油鐵馬道舉行免廢市集活動，市集蒐集家長與幼童的二手物品，以化廢為寶的概念分享家中閒置物資，減少物品浪費，幼兒園小朋友化身愛地球小尖兵，幫忙整理市集物資並招呼客人，場面溫馨。