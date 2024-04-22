台南小學生觀察動物福利 要化身動物住宅魔法師設計欄舍
重視動物福利及提供友善環境為國際趨勢，小學生可以做些什麼努力？台南大學USR智顯農村課程攜手南大附小、篤加國小和後港國小，透過主題課程探索，前往高雄壽山動物園觀察園區的7種鹿及羊後，記錄動物福利現況，並將化身動物住宅魔法師嘗試設計動物欄舍。
篤加國小校長方樹啟表示，萬物皆有靈的認知才能真正落實尊重生命，動物不論是被屠宰作為食物或被動物園飼養，都需考慮動物福利，課程設計讓學童觀察動物是否滿足生理、環境、行為、心理和社群需求的5大自由，也讓學生從遊客立場轉化為以園區動物的視角，換位思考，追求「你好，牠也好」。
南大附小學生林維暘說，定向追蹤時拿著動物園導覽地圖尋找老師指定的動物，發現兒童牧場的波爾羊有很大的自由活動空間及一群同伴，符合動物社群需求的自由。篤加國小學生陳怡穎表示，當站在空中廊道觀察我國體型最小的鹿科動物山羌時，發現空橋的網狀圍籬會使人較不易看清楚動物，這是要降低遊客移動時對動物的干擾，是貼心的設計。
後港國小學生吳佳瑜說，看到解說牌寫著「棲息地為巴貝多共和國的黑肚綿羊，適合在高溫、多溼的環境飼養」，因此在壽山動物園符合環境需求條件。課程專聘解說員王世瑩表示，孩子們透過動物五大自由檢視動物生活環境，在此次活動栽下生態保育的種子，期待未來這些愛生命的幼苗成長茁壯。
台南大學教務長歐陽誾表示，課程引導學童除了常見的狗、貓寵物外，也能關注經濟動物與觀賞動物的動物福利，建立尊重生命的價值觀。南大附小老師張景傑指出，經過一整天關心壽山動物園的動物福利後，「給動物更好的生活」概念已紮根教育鏈。
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