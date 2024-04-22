太保東勢公園6月完工 翻新遊憩區

嘉義縣縣治特區在科學園區、高鐵站引領推升房市，有建商推800戶造鎮建案，生活機能受矚目，而特區內興闢超過20年的太保市東勢公園，一度被部分居民批太吵要求拆籃球場，另遊具設施老舊且已不符合相關法規；縣府表示，公園規畫增設兒童遊具、體健設施，預計6月完工，提供更完善、安全遊憩空間。

縣府表示，兒童遊戲場改善計畫總經費550萬元，主要新增兒童遊戲場、體健設施，原則上為保留大片綠地，且考量公園經常是親子一齊活動場所，兒童遊具、沙坑旁會設體健設施，新的遊戲場域選在人行道旁，除了方便外，也可以有行道樹遮蔭，並將以蝴蝶作為發想形塑東勢公園特色造景。

東勢公園面積0.95公頃，籃球場有夜間燈光設備、圍網及座椅等設施，比一般社區籃球場設施完善，吸引籃球愛好者前來球聚，但也引發部分社區居民反彈，指出夜間打球吵雜、希望要求遷移。

2017年做整體再造工程改善無障礙環境，公園內的籃球場、兒童遊憩區都計畫拆除，引發正反方論戰。

幾經協調，最後籃球場保存下來，社區居民除了自發性管理打球時間外，夜間燈光也控制在晚上9點後關閉。