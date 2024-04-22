雲林喜番生活節 千人樂採牛番茄

雲林縣展鮮農產生技公司生產的牛番茄為知名連鎖速食店麥當勞等指定食材，業者昨天結合農業部、縣府開辦第1屆喜番生活節，開放牛番茄田供千人採摘；縣長張麗善等人參與說，國產牛番茄結合冷鏈解決產銷失衡，外銷創下42億元產值，也邁向生技領域，成為雲林新興農業產業。

農業部官員指出，全國牛番茄種植面積約3800公頃，年產約9萬公噸，其中雲林就占約8千公噸。太和果菜生產合作社（展鮮農產生技公司）契作生產，也是全台最大的牛番茄供應商。

展鮮、農業部、雲林縣府共同辦的喜番生活節，有各種番茄料理、漢堡美食，更有牛番茄特色市集，邀名廚蘇建偉示範製作番茄莎莎醬等，同時開放1公頃番茄田供民眾限時採摘；來自台中的陳先生說，全家都超愛番茄，小孩卻沒見過番茄生長過程，頭一次親自採收，可現採現吃，感覺太棒了。

張麗善、立委劉建國代言台灣牛番茄，劉說，展鮮生技從種植到加工，甚至利用「邊角料」研創出各種生技產品，連牛番茄主產國的泰國都來取經，展現另類台灣之光。

張麗善說，牛番茄在雲林發展時間不長，卻能結合加工冷鏈升級品質，平衡供需照顧農民，還打響品牌創造行銷世界佳績，相當不易。