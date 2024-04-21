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【即時短評】西拉雅文化觀光聖地成養雞場？凸顯法令疏漏與荒謬

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市東山吉貝耍部落遭養雞場包圍，全案 凸顯法令疏漏與箇中荒謬。記者謝進盛／攝影
南市東山吉貝耍部落遭養雞場包圍，全案 凸顯法令疏漏與箇中荒謬。記者謝進盛／攝影

西拉雅國家重要民俗活動所在的台南東山吉貝耍部落，因周遭農地將設5座養雞場引發居民抗爭，凸顯「合法不合情」的荒謬及法令上的疏漏，公部門除要確保監管、審查資訊透明化，修法補強已刻不容緩。

台南市畜牧場自治條例規定養雞場等畜產設施至少得離住宅區400公尺以上，5座養雞場緊臨吉貝耍部落，飼養規模3萬至7萬隻不等，業者強調是現代化水簾式密封式設施，離村落約600至800公尺不等，雖符合自治條例，檢視過程仍有可議之處。

現行自治條例缺乏完整總量管制標準，當地環境是否能負荷？小小村落將有5座養雞場進駐，後續可能更多，居民環境生存權飽受威脅。

水簾式養雞場密閉設施技術改良，雖可大幅減少異味，但多數民眾眼中仍屬嫌惡設施是事實，業者申設前未與居民充分討論、對話，尋求認同，不少人事後才獲知，更易引發爭議。

台南從九崴電廠、太陽能光電儲存場到東山養雞場抗爭不斷，主因是缺乏民眾參與機制，不能都定案了才過場開說明會，已完工的養雞場離東山吉貝耍大公廨僅560公尺，雖符合法規，但未考量當地特殊性，引發民怨。

檢視台南市畜牧場自治條例的確有修法必要，除距離、總量管制外，也應納入如民俗重要活動等特殊情形滾動式檢討，尤其，吉貝耍族人爭取多年才納入西拉雅國家風景區範圍，盼藉此帶動觀光旅遊發展，但觀光潛力區卻淪為養雞場，觀光「利多」一夕成「利空」，產業與觀光落差凸顯公部分橫向聯繫盲點，修法補強刻不容緩。

試想？未來西拉雅國家重要民俗活動東山吉貝耍夜祭登場，可能得承受不時飄來的養雞場異味，這樣的夜祭像話嗎？

南市東山吉貝耍部落遭養雞場包圍，全案 凸顯法令疏漏與箇中荒謬。記者謝進盛／攝影
南市東山吉貝耍部落遭養雞場包圍，全案 凸顯法令疏漏與箇中荒謬。記者謝進盛／攝影

修法 台南

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