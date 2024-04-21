嘉市府、台電合作遷移人行道電箱 逐步改善市區人行空間
嘉義市區的人行道多處設立電箱被指阻礙行人通行，有網紅拍攝「在人行道跑酷」影片來嘲諷，為此警方先前規畫清道專案，市府盤點中山路400號旁因電箱位置阻礙著行人通行，與台電協調也獲店家大力支持，順利將電箱移至設施帶，並調整了斜坡位置，已開放通行。市府表示，陸續移置電箱。
嘉義市府推動人本交通環境，改善人行空間，2023年11月工務處陸續針對市區主要道路進行路口斜坡道改善、人行道機車停車帶磚面調整等，持續優化人行動線與設施帶配置，使人行道空間通暢。
工務處盤點中山路400號旁因早期人行道電箱位置設計不良，阻礙行人通行，經查這處電箱在2010年前即已存在。
工務處表示，經與台電公司協調電箱遷移及移設位置，並且和店家溝通施工期間斷電等不便，由台電將電箱移至設施帶，市府調整斜坡位置。案經台電公司進行管線開挖及電箱移設，市府為配合人行道斜坡調整，施工約1.5個月，經費近50萬元，如今工程已完工開放通行。
嘉義市區仍有一些路段因電箱、電話亭等阻礙人行道，例如民族路段（吳鳳路至新榮路），如今有中山路400號順利遷移案例，市府將借鏡這樣的處理流程，持續進行盤點，逐步改善市區行人空間。
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