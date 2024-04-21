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台灣心義工團助弱勢重建家園 張麗善感謝義工

中央社／ 雲林縣21日電
雲林縣長張麗善。圖／本報資料照片
雲林縣長張麗善。圖／本報資料照片

雲林縣台西鄉牛厝村魏姓婦人住處殘破難避風遮雨，且家境困窘無力修復，正由台灣心義工團協助重建，縣長張麗善今天到場感謝義工無私奉獻，為弱勢家庭建造溫暖家園。

張麗善致詞表示，雲林從去年起啟動防寒、防餓雙B服務計畫，普查符合計畫住屋修繕及物資需求計有560件，物資需求420件、住屋修繕140件，目前尚待排修建有67件。感謝台灣心義工團及台灣希望義工團等團體協助重建，讓弱勢家庭有一個遮風避雨地方。

縣府表示，住台西鄉牛厝村的魏姓婦人受家暴離異，家中有2名身心障礙弟弟，1名兒子外地讀大學，獨自1人扛起家計；其住處平房年久失修，已殘破難避風遮雨，但家境困窘無力修復，透過鄉民代表、村長通報，並連結台灣心義工團協助，目前正由義工重建。

張麗善今天到場感謝義工團幹部及義工對雲林雙B計畫的支持，犧牲寶貴休息時間，付出心力體力及專業技術，彼此分工合作，一起投入雲林弱勢房屋重建工作行列，令人感動。

台灣心義工團常務理事林義雄表示，這項重建工程自4月中旬進行拆屋地基灌漿，陸續利用假日進行建屋、室內裝潢，預計5月5日完工。工程經費近新台幣100萬元，善款都是來自社會小額捐款累積，感謝社會大眾支持，共同成就這件有意義的事。

張麗善 義工 雲林

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