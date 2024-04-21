南市學甲西瓜節登場甜度逾12度 西瓜王是他

台南市學甲區公所今在華宗公園舉辦西瓜產業文化節產業文化活動，今年西瓜果粒偏小，甜度仍達12-13度，口感汁多甘甜，而外界關注的「西瓜王」選拔，由曾在2022年摘下西瓜王的果農郭茂生再次奪得。

農業局說，學甲西瓜生產主要在八掌溪畔三慶里頂洲及紅茄一帶，因為鹽分砂質土壤、合宜溫度條件及農民優良種植技術累積口碑。今年長期吹南風，氣溫太熱，西瓜的個頭偏小，平均重量約20台斤，但甜度仍高達12至13度，口感汁多甘甜。

學甲區區長張明寶表示，今年西瓜評鑑競賽（西瓜王）有26位瓜農參加，以果重、甜度、外觀及肉質綜合評分，由果農郭茂生以果重32.95台斤、甜度高達12.7、並以較優的外觀及肉質奪得今年度的「西瓜王」。

第二名為莊秀鳳；第三名為林惠雅，活動現場也有優良瓜農設攤展售學甲在地的西瓜，還有在地青農的安全無毒與有機認證農特產展售，讓「友善環境」及「精緻農業」展現不同的經營成果，行銷推廣在地農特產。

而延續辦理各界好評的學甲盃「西瓜棋」少年棋王爭霸賽，今年有5校61位小棋士參加，結果出爐，第一名由邱紹奪得「少年棋王」頭銜；第二名為郭昕洧；第三名則由林信佑、邱晨軒奪得。