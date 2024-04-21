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南市學甲西瓜節登場甜度逾12度 西瓜王是他

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2024台南學甲西瓜節山野文化活動今上午登場，評審們專注評選出「西瓜王」。圖／學甲區公所提供
2024台南學甲西瓜節山野文化活動今上午登場，評審們專注評選出「西瓜王」。圖／學甲區公所提供

台南市學甲區公所今在華宗公園舉辦西瓜產業文化節產業文化活動，今年西瓜果粒偏小，甜度仍達12-13度，口感汁多甘甜，而外界關注的「西瓜王」選拔，由曾在2022年摘下西瓜王的果農郭茂生再次奪得。

農業局說，學甲西瓜生產主要在八掌溪畔三慶里頂洲及紅茄一帶，因為鹽分砂質土壤、合宜溫度條件及農民優良種植技術累積口碑。今年長期吹南風，氣溫太熱，西瓜的個頭偏小，平均重量約20台斤，但甜度仍高達12至13度，口感汁多甘甜。

學甲區區長張明寶表示，今年西瓜評鑑競賽（西瓜王）有26位瓜農參加，以果重、甜度、外觀及肉質綜合評分，由果農郭茂生以果重32.95台斤、甜度高達12.7、並以較優的外觀及肉質奪得今年度的「西瓜王」。

第二名為莊秀鳳；第三名為林惠雅，活動現場也有優良瓜農設攤展售學甲在地的西瓜，還有在地青農的安全無毒與有機認證農特產展售，讓「友善環境」及「精緻農業」展現不同的經營成果，行銷推廣在地農特產。

而延續辦理各界好評的學甲盃「西瓜棋」少年棋王爭霸賽，今年有5校61位小棋士參加，結果出爐，第一名由邱紹奪得「少年棋王」頭銜；第二名為郭昕洧；第三名則由林信佑、邱晨軒奪得。

活動現場更邀請南大附小彩虹斑馬團隊以「在阿嬤的古早味加點科學」為主題。由指導老師張景傑帶領小朋友設計「瓜魚闖關」、「特色料理」兩大活動，推廣薄鹽西瓜綿，介紹學甲特產虱目魚的構造。現場送出100份西瓜綿魚丸湯、300張自製西瓜明信片。且由學童協助長者現場DIY，製作虱目魚肚佐西瓜綿御飯糰，現場排隊人潮絡繹不絕且讚不絕口。

2024台南學甲西瓜節山野文化活動今上午登場，評審們專注評選出「西瓜王」。圖／學甲區公所提供
2024台南學甲西瓜節山野文化活動今上午登場，評審們專注評選出「西瓜王」。圖／學甲區公所提供
與會婆婆媽媽們刀削西瓜果肉醃製成西瓜綿。圖／學甲區公所提供
與會婆婆媽媽們刀削西瓜果肉醃製成西瓜綿。圖／學甲區公所提供

虱目魚 西瓜

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