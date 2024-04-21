台南安定長興宮曾文溪畔燒王船 日暈現象引話題

3年1科的台南安定蘇厝長興宮，今晨由信眾合力將王船拉拖至曾文溪畔完成壓軸的「送王」燒王船儀式，過程中天空一度出現日暈，與會信眾嘖嘖稱奇，更添話題。

蘇厝長興宮主祀十二行瘟王，相傳明永曆33年（1679年）某夜，蘇厝和林厝2庄先民在臺江內海畔聽到有悠揚音樂，前往探視發現是一艘小船，上面插12支令旗，上面寫有張、余、侯、耿、吳、何、薛、封、趙、譚、盧、羅12府千歲，信眾虔誠膜拜，長興宮主委詹鈞現說，長興宮瘟王祭首見於1772年，已傳承252年，今年配合台南400香科年，擴大辦理。

長興宮甲辰科七朝王醮送王遊天河儀式，今晨6點展開，詹鈞現率領管理委員會及建醮幹部上香祭拜後，王船隨即依古禮開水路，在眾人合力拉動繩索下啟動，民政局長姜淋煌、立委郭國文、林俊憲、台南市議會副議長林志展等人也到場致意，不少民眾在住家前擺設香案迎接。