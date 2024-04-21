快訊

國民黨甲動變「假動」 表決能贏竟輸鐵桿支持者炸鍋

訂位要注意！「3大自助吃到飽品牌」一用餐時段少30分鐘 饕客嘆：溫水煮青蛙

今規模5.6地震花東國家級警報 氣象署：0403花蓮大地震應力轉移觸發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南安定長興宮曾文溪畔燒王船 日暈現象引話題

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南安定蘇厝長興宮今上午在曾文溪畔辦理「送王」燒王船 儀式，3年1科醮典圓滿落幕。圖／民眾提供
台南安定蘇厝長興宮今上午在曾文溪畔辦理「送王」燒王船 儀式，3年1科醮典圓滿落幕。圖／民眾提供

3年1科的台南安定蘇厝長興宮，今晨由信眾合力將王船拉拖至曾文溪畔完成壓軸的「送王」燒王船儀式，過程中天空一度出現日暈，與會信眾嘖嘖稱奇，更添話題。

蘇厝長興宮主祀十二行瘟王，相傳明永曆33年（1679年）某夜，蘇厝和林厝2庄先民在臺江內海畔聽到有悠揚音樂，前往探視發現是一艘小船，上面插12支令旗，上面寫有張、余、侯、耿、吳、何、薛、封、趙、譚、盧、羅12府千歲，信眾虔誠膜拜，長興宮主委詹鈞現說，長興宮瘟王祭首見於1772年，已傳承252年，今年配合台南400香科年，擴大辦理。

長興宮甲辰科七朝王醮送王遊天河儀式，今晨6點展開，詹鈞現率領管理委員會及建醮幹部上香祭拜後，王船隨即依古禮開水路，在眾人合力拉動繩索下啟動，民政局長姜淋煌、立委郭國文、林俊憲、台南市議會副議長林志展等人也到場致意，不少民眾在住家前擺設香案迎接。

王船在文武陣頭的鑼鼓聲中前往附近曾文溪畔王船地，眾人協力護送推著王船越過曾文溪堤防，上午7點半抵達，依序立起船桅與船帆、添載，上午8時30分左右，有民眾發現天空出現日暈，更是嘖嘖稱奇，上午9時左右，王船開始點火，火勢隨即蔓延船身，現場鑼鼓喧天熱鬧滾滾，四3年了1科王醮圓滿落幕。

台南安定蘇厝長興宮今上午在曾文溪畔辦理「送王」燒王船 儀式，3年1科醮典圓滿落幕。圖／民眾提供
台南安定蘇厝長興宮今上午在曾文溪畔辦理「送王」燒王船 儀式，3年1科醮典圓滿落幕。圖／民眾提供
台南安定蘇厝長興宮今上午在曾文溪畔辦理「送王」燒王船儀式，一早王船由信眾緩緩推出。圖／民眾提供
台南安定蘇厝長興宮今上午在曾文溪畔辦理「送王」燒王船儀式，一早王船由信眾緩緩推出。圖／民眾提供

台南 曾文 燒王船

延伸閱讀

影／大甲媽凌晨回鑾安座 顏清標：37年來人數最多一年

大甲媽回鑾…9旬老嫗想鑽轎底但行動不便 中警暖助心願

影／屏東王船文化館將試營運 循古法打造典藏王船當「鎮館之寶」

大甲媽回鑾 彰化超暖婆婆媽媽素食團三代供膳70年

相關新聞

台南安定長興宮曾文溪畔燒王船 日暈現象引話題

3年1科的台南安定蘇厝長興宮，今晨由信眾合力將王船拉拖至曾文溪畔完成壓軸的「送王」燒王船儀式，過程中天空一度出現日暈，與...

國家重要民俗活動地遭5養雞場包圍？ 居民怒吼 農業局：會把關

「捍衛家園！拒絕雞屎！」以西拉雅族「阿立母」夜祭聞名全台的台南市東山區吉貝耍部落，傳出周遭農地將至少設立5座大型養雞場，...

嘉縣77歲農民種植熱帶水蜜桃搶先上市 動作慢要等明年

嘉義縣竹崎鄉桃源村果農張村藻於25年前將原本栽種的椪柑果園改種水蜜桃，嘗試多次後發現台農7號「紅鈴」很適合成長，和高山水...

祭祀公業土地繼承權不明 嘉義市府代標售拍出高價

嘉義市東市場國定古蹟城隍廟，周邊商業區寸土寸金，房市土地交易件數少，2年前有間木造房屋含土地以近百萬元成交。日前市府代為...

義竹百年傳統「賽鴿笭」 縣長翁章梁老家開籠

嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季，昨天早上在縣長翁章梁家鄉義竹舊居庭院開籠起飛，「鴿選手」背上不同尺寸木笭，村莊間拚積分相互較勁，...

虎頭埤風景區 可望迎來觀光蛻變

台南市新化區有台灣第一水庫之稱的虎頭埤風景區，有178年歷史，名列南瀛8大美景之一，上游因新化林場保安林地涵養水分，湖面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。