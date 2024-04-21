國家重要民俗活動地遭5養雞場包圍？ 居民怒吼 農業局：會把關

「捍衛家園！拒絕雞屎！」以西拉雅族「阿立母」夜祭聞名全台的台南市東山區吉貝耍部落，傳出周遭農地將至少設立5座大型養雞場，族人憂心將衝擊當地環境，今上午9點逾200人包圍施工中的養雞場拉布條抗議，嚴正表達反對養雞場進駐。

收下陳情書的市府農業局副局長陳仲杰說，業者均依法申請，已核准設置的這兩座雞場，未來設施若不符合環保、衛生標準，將不符合牧場登記證。另外3場仍審查中，市政府站在保護原住民文化傳承及部落環境立場，不會繼續發放在吉貝耍農地上申請養雞場的容許執照，抗爭約1小時平和落幕。

「吉貝耍」為東山區東河里舊稱，在西拉雅族語為「木棉花部落」之意，部落中保留五座家族公廨及一座大公廨，透過陶版故事牆、歷史街道椅、入意象指標、樹下空間細石版畫故事等，居民幾乎都是「阿立母」的忠實信徒，資料顯示，72%的住家的神龕頂桌上或壁腳，供奉著「阿立矸仔」（祖靈瓶），此種祖靈信仰密集現象，為全台第一，每年農曆9月5日子時夜祭與哮海祭，更吸引各地遊客蜂擁而至，養雞場將入侵，居民直呼太離譜了。

據知，已核准的或申請中的這5座養雞場，每場雞隻飼養規模7萬至3萬隻，雖然現代化水簾式密封式設施，但居民仍不心安。

「吉貝耍人不是塑膠的！」自救會會長、東河里長吳火生及世居吉貝耍的西拉雅族部落發展促進會理事長段洪坤說，吉貝耍夜祭在102年經文化部（文建會）列入「國家重要民俗活動」，更在好不容易前年列入西拉雅國家風景區範圍內，對當地推廣生態宗教文化旅遊是大利多，詎料如今竟傳出養雞場要來，利多一夕成利空。

市議員蔡育輝、李宗翰、趙昆原都來到現場聲援，並要求市政府要履行承諾，不要再讓養雞場進入吉貝耍部落，要檢討相關養雞畜牧的法令，傾聽民意做政策法令的調整，議員會盡職來監督市府執行。

自救會也發表5大訴求，宣示捍衛家園訴求

1.堅決反對養雞場繼續進駐吉貝耍。 2.抗議政府錯誤養雞場申請設置政策，要有總量管制辦法。 3.拒絕養雞場造成空氣、土地、水源汙染，誓死抗爭到底。 4.抗議養雞業者損壞農路，相關單位要求業者恢復路面平整。 5.抗議養雞業者利用灌溉圳溝設置雞場自來水管，占用水利地的自來水水表須拆除。

台南市東山區吉貝耍部落傳出周遭農地將陸續進駐至少5座大型養雞場，族人今上午逾200人包圍施工中的養雞場拉布條抗議。記者謝進盛／攝影

台南市東山區吉貝耍部落傳出周遭農地將陸續進駐至少5座大型養雞場，族人今上午逾200人包圍施工中的養雞場拉布條抗議。記者謝進盛／攝影

台南市東山區吉貝耍部落傳出周遭農地將陸續進駐至少5座大型養雞場，族人今上午逾200人包圍施工中的養雞場拉布條抗議。記者謝進盛／攝影

台南市東山區吉貝耍部落大型養雞場將進駐，施工過程農路損壞居民怨言四起。記者謝進盛／攝影

台南市東山區吉貝耍部落大型養雞場將進駐，施工過程農路損壞居民怨言四起。記者謝進盛／攝影