虎頭埤風景區 可望迎來觀光蛻變

台南市新化區有台灣第一水庫之稱的虎頭埤風景區，有178年歷史，名列南瀛8大美景之一，上游因新化林場保安林地涵養水分，湖面秀麗有「小日月潭」美稱，但民代認為多年未有亮眼建設，觀光從極盛逐漸沒落，市府表示，已爭取中央2億多元投注建設更新，加上湖濱旅館和纜車促參案有進展，未來可串聯虎頭埤、最美新化果菜市場等景點，可望帶來觀光大蛻變。

虎頭埤水庫1846年建造，最初為灌溉用水庫，1939年改列為風景區，日治時期入選「台灣8景12勝」，也是「南瀛8大景」，吸引全台遊客到訪，園區根據前清秀才王則修寫下虎頭埤八景，於湖畔設有虎溪釣月、虎嶼歸雲、虎頭倒影、閘口飛泉、江亭坐月、濠上觀魚、水橋虹影、孤嶼螺痕等相對景點。

市議員余柷青說，虎頭埤是風景名勝，但設施長年缺乏修繕，也未投入新建設，觀光從極盛到逐漸沒落，由觀旅局風景管理科接手管理後，需更積極投入，才能振興地方引以為傲的後花園。

園區原虎頭埤青年活動中心老舊需更新，市府以BOT方式招商，在湖濱水岸第一排、占地約1.3公頃旅遊服務區土地希望引進民間業者開發旅館，但停擺多年；市府最近提出虎頭埤纜車BOT案，以新化果菜市場站起點，途經虎頭埤站、吊橋站、湖濱山城站等站，終點為新化林場站，初估約3.5公里，希望一舉改觀。

市府觀旅局指出，已有業者提出湖濱旅館及纜車複合式經營規畫案，正進行可行性評估，待修正通過就會公開閱覽，舉行公聽會及公告，有意願業者可投標。目前已爭取中央2億3千多萬元投入建設，其中虎頭埤全齡式地景遊憩場，榮獲建築園冶獎「公共建築景觀類」，另有生態步道、親子環教生態館周邊景觀、環景生態遊憩設施優化、新化神社遺構修復等施工中；也將持續舉辦「泳渡虎頭埤」吸引遊客。