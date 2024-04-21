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南市公立泳池慘澹營運 開門就賠錢

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導
受到水電、人事費用上漲影響，台南新市區游泳池目前招標不順，開放時間得往後延。記者莊曜聰／攝影
受到水電、人事費用上漲影響，台南新市區游泳池目前招標不順，開放時間得往後延。記者莊曜聰／攝影

台南縣市合併前幾乎一鄉鎮一泳池，後因經營不易，不少淪為蚊子館，如今南科周邊人口增加，公共設施需求增加，但善化、新市、安定公立游泳池經營困難，善化泳池只開放到下午5點，民眾下班想游泳卻關門，新市游泳池招標受阻，委外廠商因人事成本增加不願繼續營運；安定以設備維修為由暫緩開放，去年風光開張台南市立游泳池，傳出業者近日也遞出調整票價申請。

公立游泳池經營須依照泳池大小比例配置救生員，根據開放時間、排班輪休等規定，區公所自營人員聘雇僅3萬元，游泳池未開放得支援其他業務，考量工時及待遇等因素難招人。新市區長譚乃澄說，去年游泳池招標不順，原訂4月開放延後到7月，4個月約萬人次使用，門票總收入約47萬元，業者認為水電、人事費用提高，不敷成本，今年打退堂鼓，多次招標流標，目前還未確認開放時間。

善化游泳池經2年封館整修，去年重新開放，民眾希望開放上午時段，因救生員工時不能逾8小時，下午營運到5點，上網公告訊息被罵翻，最後改回原狀，5月開放。區長方澤心說，5名雇員管理泳池，人力充裕，但無法像私營游泳池輪班，去年8到11月約1.2萬人次使用，扣除門票收入虧損近300萬元；安定區長李燿州說，今年泳池結構補強，希望下半年度能開放。

地方人士說，民眾運動習慣改變，游泳族群變小眾，一鄉鎮一游泳池建設變負擔，除公所經營也交給學校，但大都慘澹經營，建議統一由體育局管理。副議長林志展表示，單一設施維運成本高，使用率不佳，重新建造國民運動中心成本高，建議與在地大學體育場館結合，原泳池可改建停車場或公園綠地。

台南 工時 運動

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