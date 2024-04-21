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義竹百年傳統「賽鴿笭」 縣長翁章梁老家開籠
嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季，昨天早上在縣長翁章梁家鄉義竹舊居庭院開籠起飛，「鴿選手」背上不同尺寸木笭，村莊間拚積分相互較勁，開籠瞬間鴿群一飛沖天，嗡嗡聲四起，象徵帶來一整年豐收與平安。
文觀局指出，「賽鴿笭」是將不同尺寸木笭綁在鴿子身上，讓鴿選手從對手村莊飛回自己村莊，通常由2村交互對戰，鴿子飛行途中如有停飛落腳，村民用各種方式攔阻對方鴿子抵達終點，隔日或擇日攻守互易，視雙方飛回鴿笭數量決定勝負。
翁章梁表示，每次比賽2村對決，比賽期間會看到很多人拿竹竿抓鴿子，鴿子飛累了可能會停屋簷、電線桿，甚至直接墜落田裡，每場對決為期20天，視天候調整，是早期農閒娛樂文化，流傳至今百年歷史。
翁章梁說，鴿笭有分尺寸，大家會以鴿子能背最大尺寸鴿笭為榮，是當地重要文化資產。
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