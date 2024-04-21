祭祀公業土地繼承權不明 嘉義市府代標售拍出高價

嘉義市東市場國定古蹟城隍廟，周邊商業區寸土寸金，房市土地交易件數少，2年前有間木造房屋含土地以近百萬元成交。日前市府代為標售日治時期「祭祀公業羅興喬」名下2筆緊鄰城隍廟商業用地，其中1筆廟方以每坪116萬元標得，創新高價紀錄；市府地政處說，因標售的土地具稀有特殊性，才創高價。

市府民政處說，日治時期「祭祀公業羅興喬」至今無管理人，派下成員及繼承權人也不明，依2009年祭祀公業條例公告，「祭祀公業羅興喬」無人出面處理，內政部要求依法代為公告標售，標售所得金額提存基金，公告10年內「祭祀公業羅興喬」無人出面出具證明領取，標售金額即歸公。

最近「祭祀公業羅興喬」位在東市場2筆毗鄰城隍廟埕的商業區土地標售，地號元段三小段1筆47.795坪空地，標售底價達1851萬4440元，得標價1945萬2565元，換算每坪40萬7千元；另1筆34.7875坪，標售底價1347萬5700元，得標價高達4035萬3500元，換算每坪116萬元！

地政處說，東市場店家林立，屬房市不動產蛋黃區，房市土地交易件數很少，能標出每坪116萬元高價，主因是不動產毗鄰城隍廟，廟方因應未來發展用途有需求所致。城隍廟說，這2筆土地預計規畫作宗教文物館等用途，其中1筆土地建物上居民有優先承買權，最終以每坪116萬元標得。