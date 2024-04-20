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陳揆到雲林 肯定濁水溪揚塵防制

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
行政院長陳建仁（前左二）昨天南下雲林縣視察濁水溪揚塵防制成果，雲林縣長張麗善（前左三）、立法委員劉建國（前左一）及多名部會首長、地方鄉鎮長和民意代表陪同。記者陳苡葳／攝影
行政院長陳建仁（前左二）昨天南下雲林縣視察濁水溪揚塵防制成果，雲林縣長張麗善（前左三）、立法委員劉建國（前左一）及多名部會首長、地方鄉鎮長和民意代表陪同。記者陳苡葳／攝影

行政院長陳建仁昨天南下雲林縣視察濁水溪揚塵防制成果指出，中央近5年投入21億元施作水、綠覆蓋及防洪植栽林帶、河道整理等，就地取用原最令人頭痛的沙作為硬體設施建材，改善裸露地1萬2849公頃，揚塵日從最高59次降至2次，他欣慰沿岸居民擺脫「呷飯攪沙」生活，透過自然工法實現淨零碳排，他宣布將再斥資8.78億元執行為期3年的第三期計畫，防制不中斷。

陳建仁說，準總統賴清德時任行政院長，多次到濁水溪勘查揚塵問題，他當時指示成立跨部會治理平台，經費無上限，由經濟、農業、水利、教育及地方政府分頭領軍，進行水、綠覆蓋及植栽造林覆蓋等防制措施，5年終將沙漠變綠洲，長年沉痾獲得改善。

濁水溪揚塵影響最大季節在春冬季，以往風速每秒5公尺時，危害最嚴重，沿岸居民的生活處境，無處不布滿一層厚厚細沙，甚至影響能見度，當地人自嘲，在環境中走一圈被蓬粉沙打到，不僅臉會痛，還會變身「紅目猴」。

陳建仁說，經2期工程改善後，現在風速達每秒8公尺或超過10公尺，居民生活不再受影響，過去風頭水尾地方，現在可在戶外辦桌請客；中央編列第3期防制計畫經費8.78億元，延續部會合作方式接力防制。

陳建仁由縣長張麗善、立委劉建國及多名鄉鎮長、民意代表陪同視察濁水溪沿岸，隨後赴麥寮南亞廚餘堆肥場視察雲林縣環保局轉廢為能垃圾全循環專案成果。陳建仁肯定南亞做到企業最佳示範，協助公部門將廢物變黃金及可再利用資源，期許各界往永續發展目標努力。

張麗善說，縣府與南亞合作，利用廚餘製成「雲溉肥」，前年獲農業部肥料登記證，除可增加土壤肥力，經社區、學校農園試驗，也能達到友善環境生態平衡，種出無毒作物，保護土地形成良善農業循環經濟。

張麗善 濁水溪 陳建仁

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