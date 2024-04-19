翁章梁訪美12天 盼結合高科技產業打造嘉義小矽谷

嘉義縣長翁章梁今到亞洲無人機AI創新應用研發中心與無人機業者座談，明天起至5月1日將率隊前往美國，參加4月23日至25日聖地牙哥XPONENTIAL無人機展，並參訪美國矽谷園區，取經布局嘉義縣未來藍圖，融入台積電等高科技產業打造智慧城市。

翁章梁說，此次美國行主要目的是參加無人機展，許多台灣業者也會參展，與相同領域廠商交流，開拓更多合作關係及貿易機會，台灣無人機內需市場小，將認識美國無人機發展並學習國防領域如何與廠商合作，加入非紅供應鏈轉型，將台灣無人機行銷國際。

經發處長江振瑋昨參加馬稠後招商說明會指出，台積電進駐帶動周圍產業發展，下月即將動工，鄰近367公頃市地重劃區近期就會啟動，縣長翁章梁到美國矽谷參訪盼取經，將結合ESG概念開發智慧都市，縣治特區10分鐘生活圈未來將是嘉義縣的心臟。

經濟部產業園區管理局台北辦公室組長林怡妏說，行政院副院長鄭文燦日前宣布台積電封測廠落腳嘉義，帶動周邊材料、設備及零組件廠商進駐，馬稠後產業園區嘉義科學園區車程不到10分鐘，鄰近中埔、水上園區也將招商，近期會有一批土地將下放。