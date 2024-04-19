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翁章梁訪美12天 盼結合高科技產業打造嘉義小矽谷

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁今天到亞創中心與無人機業者座談，明天將動身前往美國參訪取經。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天到亞創中心與無人機業者座談，明天將動身前往美國參訪取經。記者黃于凡／攝影

嘉義縣長翁章梁今到亞洲無人機AI創新應用研發中心與無人機業者座談，明天起至5月1日將率隊前往美國，參加4月23日至25日聖地牙哥XPONENTIAL無人機展，並參訪美國矽谷園區，取經布局嘉義縣未來藍圖，融入台積電等高科技產業打造智慧城市。

翁章梁說，此次美國行主要目的是參加無人機展，許多台灣業者也會參展，與相同領域廠商交流，開拓更多合作關係及貿易機會，台灣無人機內需市場小，將認識美國無人機發展並學習國防領域如何與廠商合作，加入非紅供應鏈轉型，將台灣無人機行銷國際。

經發處長江振瑋昨參加馬稠後招商說明會指出，台積電進駐帶動周圍產業發展，下月即將動工，鄰近367公頃市地重劃區近期就會啟動，縣長翁章梁到美國矽谷參訪盼取經，將結合ESG概念開發智慧都市，縣治特區10分鐘生活圈未來將是嘉義縣的心臟。

經濟部產業園區管理局台北辦公室組長林怡妏說，行政院副院長鄭文燦日前宣布台積電封測廠落腳嘉義，帶動周邊材料、設備及零組件廠商進駐，馬稠後產業園區嘉義科學園區車程不到10分鐘，鄰近中埔、水上園區也將招商，近期會有一批土地將下放。

經濟部航太產業發展推動小組主任簡志維說，無人機展將帶領中光電、璿元、新樂飛、臺希創、經緯、智飛、雷虎、富蘭登等8家國內無人機業者參展，也邀請無人機大聯盟、國際無人載具系統協會，將在開幕儀式宣示「台灣無人機國家隊正式鏈結國際」。

嘉義縣政府經濟發展處長江振瑋（右三）昨在長榮文苑主持馬稠後產業園區招商說明會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府經濟發展處長江振瑋（右三）昨在長榮文苑主持馬稠後產業園區招商說明會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（前排右二）今天到亞創中心與無人機業者座談，明天將動身前往美國參訪取經。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（前排右二）今天到亞創中心與無人機業者座談，明天將動身前往美國參訪取經。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府經濟發展處長江振瑋昨在長榮文苑主持馬稠後產業園區招商說明會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府經濟發展處長江振瑋昨在長榮文苑主持馬稠後產業園區招商說明會。記者黃于凡／攝影

嘉義

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